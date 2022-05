Tahmazoğlu vatandaşları yalnız bırakmıyor Tahmazoğlu: Şehrimiz, ilçemiz ve vatandaşımız için çalışıyoruz”

Do Kwon'a soruşturma

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ndeki çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken mahalle sakinleri ile de sık sık bir araya gelerek sohbet ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gönül belediyeciliği doğrultusunda, yoğun iş temposuna rağmen her fırsatta muhtarlar ve vatandaşlarla kucaklaşmaya, ihtiyaçları yerinde tespit etmeye, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor.



“Vatandaşımızın yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaşlar ile iç içe olduklarını belirterek, “Her zaman vatandaşlarımız ve esnafımızla iç içeyiz. Onları evlerinde, iş yerlerinde ve mahallelerde ziyaret ederek, sohbet edip taleplerini dinliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘Gönül Belediyeciliğini’ uygulamaya çalışıyoruz. İlçemizin her mahallesine giderek 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Başkan Tahmazoğlu asker uğurladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalle ziyaretlerinde vatanini görevine gitmekte olan Mehmetçiği uğurlayarak ailesinin gururuna ortak oldu. Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesiyle de Mehmetçiğin yanında olarak 55 bin Mehmetçiğe asker çantası hediye etti.

