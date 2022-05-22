Şahinbey Ampute’den muhteşem geri dönüş: 2-1

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ilk yarısını 10 mağlup kapattığı ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 21 mağlup ederek zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesini bildi.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ligin güçlü takımlarından ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takım ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 10 mağlup kapatan mavi beyazlı ekip ikinci yarıda rakibine göre üstün bir futbol ortaya koyarak sahadan 21 galip ayrıldı.
“Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, “Ligin güçlü takımlarından ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaştık. Takımız iyi bir performans göstererek 21 galip geldik. Bizim için oldukça zor bir maçtı ve karşılaşmanın ilk yarısını 10 mağlup kapattık. Ancak ikinci yarıda oyuncularımız kendilerine yakışır bir oyun ortaya koyarak 21 galip gelmesini bildiler. Bir önemli karşılaşmayı daha geride bıraktık. Şimdi kalan maçlarımızı da kazanarak ligi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.
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