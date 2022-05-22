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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MUSEM Akademi'nin yeni müfredatı Milli eğitim Bakanlığı'ndan onay aldı

İHA

MUSEM Akademi'nin yeni müfredatı Milli eğitim Bakanlığı'ndan onay aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk ve Gaziantep mutfağının gastronomi geleneğini yaşatmak ve genç şeflerin istihdamına destek vermek amacıyla kurulan Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) Akademisi’nin hazırlamış olduğu “Gaziantep Yöresel Mutfağı Müfredatı” Milli Eğitim Bakanlığı Onaylanmış Çerçeve Programları’na kabul edildi.
Gastronomi şehri Gaziantep’in tescilli yemekleri ve alışagelmiş yöresel tariflerin öğretileceği ve nesilden nesile aktarılması için bu alanda merakı olan kursiyerlerin katılabileceği program müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Onaylanmış Çerçeve Programlar listesinde yer aldı. Müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı Akreditasyonu olan özel öğretim kurumlarında kurs programı olarak açılabilecek ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek. Teorik ve pratik eğitim veren MUSEM Akademi’nin yeni programı, 10 hafta sürecek ve toplamda 150 saat eğitim verecek. Programa katılacak kursiyerler 12 kişilik sınıflarda Gaziantep Mutfağı konusunda tecrübeli ve donanımlı uzman şeflerden eğitim alma imkanını sahip olabilecek.
Kayıtlar başladı
Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nin yanında hizmet veren akademi ayrıca “Profesyonel Aşçılık, Profesyonel Pasta ve Ekmekçilik, Gaziantep Yöresel Mutfağı” eğitimi olarak üç kategoride eğitimlerini sürdürüyor. Kurs kayıtları 1 Haziran’a kadar sürecek.

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