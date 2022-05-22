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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

İHA

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 1422 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te organize edilen Kadınlar Süper Liginde 20212022 sezonu sona erdi.
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı 2021 2022 sezonunda oynadığı 16 maçın tamamından da galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Kırmızı Beyazlı ekip 48 puan ile ligi zirvede tamamladı. Bu maçlarda 170 defa rakip ağları havalandıran Gaziantep temsilcisi, sezon boyunca kalesinde ise sadece 7 gol gördü.
Törenle kupayı aldılar
Kadınlar Açık Alan Kadınlar Süper Ligi'nde Polisgücü şampiyonluk kupasını ise Gaziantep Hokey Tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı. Törene Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel, Gaziantep ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, ASKF Genel Sekreteri Güngör Sönmez, Nizip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar ile çok sayıda davetli katıldı.
Kraliçe Polisgücü'nden
Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi 2021 2022 sezonunu şampiyonluk ile tamamlayan Gaziantep Polisgücü'nde ligin en çok gol atan oyuncusu ise 58 golle Perihan Çınar oldu. Peirhan'ı ise yine Polisgücü’nden 44 gol ile Fatma Songül Gültekn takip etti. Ece Şahinler ise 25 golle takımın bir diğer golcü oyuncusu oldu.
Sırada Avrupa var
Bu sezonu da bir kez daha şampiyonluk ile tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Hem Erkekler Hem de Kadınlarda çifte şampiyonluk yaşadık ve bunun sevincini yaşıyoruz. Artık gelecek sezon da Türkiye’yi yine Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesi içerisinde olacağız. Haziran ayı içerisinde Kadın takımımız Alanya’da Erkek takımımız ise Danimarka’da Avrupa şampiyonası maçlarını oynayacaklar. Takımlarımız dinlenmeye fırsat bulmadan hemen hazırlıklara başladılar. Hedefimiz ülkemizde elde ettiğimiz başarılara Avrupa’da da devam etmektir” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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