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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'teki kitap fuarını 2 günde 110 bin kişi ziyaret etti

İHA

Gaziantep'teki kitap fuarını 2 günde 110 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen Gaziantep Kitap Fuarı, çevre iller ve Gaziantep’ten birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. 29 Mayıs tarihine kadar sürecek fuarı ilk iki gün içerisinde yaklaşık 110 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan Gaziantep Kitap Fuarı’nın ikinci günü, Murat Akan, Prof. Dr. Serhat Fındık, İdris Koç, Harun Serkan Aktaş, Pelin Çift, Tuna Kiremitçi ve daha birçok ünlü yazarın katılımıyla dolu dolu geçiyor. Ziyaretçiler, fuarda hem sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı buluyor hem de kitaplarını imzalatıyor. Kahramanmaraş’tan gelen 22 yaşındaki Gökçe Seli, Gaziantep’te düzenlenen kitap fuarının kendilerine çok güzel bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu gibi büyük çaplı fuarlar daha çok İstanbul’da organize ediliyordu. Gaziantep’te böyle güzel bir fuarla karşılaştık. Çok mutluyuz. Sevdiğim yazar ve şairlerle tanışma şansım oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Gaziantep’te ikamet eden Reşit Özdeğer ise şehrin kültürel ve sanatsal çalışmalar ışığında çok iyi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Gençlik festivaline katıldım. Şehrimize gelen sanatçıların verdiği konserler gayet iyi hissettirmişti. Bu zor eğitim sürecinde moral olarak bizi çok toparlamıştı. Ardından kitap fuarı organize edildi. Burada da çok güçlü kalemlerle tanıştım. Kitaplarımı imzalattım” diye konuştu. Hatay’dan sevdiği beste ve kitap yazarı Tuna Kiremitçi için fuara geldiğini söyleyen Murat Sazlı da Orta Doğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın Türkiye’de birçok insanın gelip görmesi gerektiğini aktardı. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Fuarın ikinci gününde stantları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül de gezdi. Başkan Şahin, yazarlarla sohbet etti ve gençlerle bir araya gelerek anı fotoğrafı çektirdi.

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