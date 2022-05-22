ALG Spor yarı finalde ALG Spor: 4 - 1207 Antalyaspor: 0

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi PlayOff çeyrek final ikinci maçında rakibi 1207 Antalyaspor'u 40, toplamda ise 50 mağlup ederek yarı finale çıktı. ALG Spor'un yarı finaldeki rakibi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oldu.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi PlayOff çeyrek final ilk maçında deplasmanda 10 mağlup ettiği 1207 Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Batur Sahası'nda oynanan maçta taraftarının da desteğini arkasına alan sarıgrili takım, 9. dakikada Mariem ile 10 öne geçti. Kırmızıbeyazlı rakibi karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan ALG Spor, Bakaranzde ile durumu 20 yaptı ve devreyi önde iki farkla önde kapattı.



ALG Spor, ikinci yarıda fişi çekti

İlk maçın verdiği avantaj ile sahaya çıkan ve devreyi 20 önde kapatan Gaziantep ALG Spor, 48. dakikada Ecem ve 59'da Ruth ile skoru 40 yaparak karşılaşmayı farklı kazandı. Bu sonuçla rakibine toplamda 50'lık üstünlük sağlayan Gaziantep ALG Spor, taraftarının da desteğiyle yarı finale yükselen taraf oldu. Batur Sahası'nda oynanan karşılaşmayı ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ile birlikte Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal da tribünden izledi.



Yarı finaldeki rakip Beşiktaş

1207 Antalyaspor'u 40'lık sonuçla eleyen Gaziantep ALG Spor'un yarı finaldeki rakibi Beşiktaş oldu. Sarı grili takım, Konak Belediyespor'u geçen İstanbul ekibi Beşiktaş ile yarı final maçına çıkarak final mücadelesi verecek. Daha önce bir çok kez finalde karşı karşıya gelen iki takım için erken final niteliği taşıyan maçta rakibini devre dışı bırakmak isteyen Gaziantep ALG Spor, finale çıkarak şampiyonluk yolunda büyük adım atmak istiyor. İki takım arasındaki maçlar, içerde ve dışarda deplasmanlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

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