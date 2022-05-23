Başkomiser, 'DEAŞ’ın Kodları'nı okurlarına anlattı Başkomiser Mehmet Teltik okurlarıyla buluştu

– Gaziantep Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza gününde ve konferansta okurlarıyla buluşan DEAŞ’ın Kodları kitabının yazarı Başkomiser Mehmet Teltik, Türkiye için güvenlik meselesinin jeopolitik konumdan kaynaklı uzun yıllar boyunca en öncelikli konu olacağını söyledi.

Uzun yıllar boyunca Terörle Mücadele biriminde görev yapan DEAŞ'ın Kodları kitabının yazarı Başkomiser Mehmet Teltik, Gaziantep Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Fuarda düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelen Başkomiser Teltik, DEAŞ’ın Kodları kitabını okurları için imzaladı. Okurlarıyla kitap standında bir süre sohbet eden Teltik, okurlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Kitaplarını Teltik’e imzalatmanın mutluluğunu yaşayanlar daha sonra yazarın konferansına katıldı. Orta Doğu Fuar Merkezi’nin (OFM) Karayılan Salonu'nda düzenlenen konferansa kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Konferansta kitabın içeriğini özetleyerek anlatan Teltik, kitabında Türkiye‘de terörün tarihi, gelişimi, DEAŞ‘ın terörist profili ve yazılı propaganda araçlarının analizi ile DEAŞ‘ın eylem şekilleri ve eylemlerinin ayrıntılı olarak çalışıldığını belirtti.

Türkiye‘nin güvenliğini tehdit eden birçok terör örgütü bulunduğunu konuşmasında hatırlatan Teltik, bu örgütler içerisinde kendine özgü yapılanması ve beslendiği kaynaklar itibariyle dini istismar eden terör örgütlerinin önemli bir yer işgal ettiğini vurguladı.



"Terör örgütleri dini bilgileri özünden koparıyor"

Dini istismar eden terör örgütlerinin, bir kısım dini bilgileri dinin özünden ve bütünlüğünden koparıp, parçacı bir yaklaşımla klişeleştirip, sloganlaştırarak meşruiyet kaynağı olarak kullandığını dile getiren yazar Teltik, Hizbullah Terör Örgütünün ortaya çıkışı ile sonraki yıllarda dini istismar ederek ortaya çıkan terör örgütlerini anlattı. DEAŞ’ın 1999 yılında Afganistan’da kurulduğunu, daha sonra Irak ve Suriye’ye yayılarak faaliyet gösterdiğini sözlerine ekleyen Teltik, kitabın hazırlanmasında 250 kaynaktan faydalandığını paylaştı.



''140 DEAŞ'lıdan elde edilen verileri analiz ettim''

140 DEAŞ terör örgütü mensubundan elde edilen verileri detaylı bir şekilde analiz ettiğini söyleyen Teltik, “Kitapta örgüte katılım gösteren şahısların; yaş aralıkları, medeni durumları, gelir düzeyleri, uyrukları, eğitim seviyeleri ve mesleklerini inceleyerek terörün oluşum nedenlerini ortaya koydum ve bu çalışmanın Türkiye açısından öneminden bahsettim. Ayrıca DEAŞ Terör Örgütünün propaganda aracı olarak kullandığı; ‘Dabıq’, ‘Konstantiniyye’ ve ‘Rumiyah’ dergilerinde geçen ve örgüt literatüründen hareketle tespit edilen 23 kelimeyi kodlamaya tabii tutarak bahse konu dergilerin her bir sayısını ayrı ayrı birçok farklı programda analiz etmeye çalıştım” şeklinde konuştu.



DEAŞ’ın Kodları kitabı

Başkomiser Mehmet Teltik tarafından hazırlanan "IrakŞam İslam Devlet, IŞID/DEAŞ: İdeolojisi, Yapısı, Propaganda Araçları ve Eylemleri" başlıklı yüksek lisans tezinden uyarlanan kitapta, DEAŞ Terör Örgütü'nün ideolojisi, yapısı, propaganda araçları ve eylemleri ele alınarak dört bölümde incelendi.

Seçkin Kitabevi raflarında yer alan kitaba internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

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