Do Kwon'a soruşturma

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu TürkiyeIrak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türk iş adamlarının 10 gün önce gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin iki komşu ülkenin ticaretinin geliştirmesinde önemli olacağını belirterek, ''Komşumuz Irak’la ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyimize ait tüm networkümüzü Iraklı dostlarımızla birlikte kullanmaya hazırız'' dedi.

Konsey Başkanı Halit Acar, yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Türk yatırımcı ve işadamlarının Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney önderliğinde, Irak’ın Anbar ve Diyala vilayetlerine yaptığı ziyareti hatırlatarak, ziyaretin önemine dikkat çekti. Halit Acar, 14 Mayıs'ta Anbar'a yapılan ziyaret Ali Farhan Hameed ev sahipliğinde gerçekleştiğini ve Anbar yatırım kurumu, Anbar Müteahhitler Birliği, Anbar Ticaret Odası, Anbar Havalimanı gibi kurum, kuruluş ve şirketlerin temsilcileri Iraklı yatırımcılar ile toplantı düzenlendiğini kaydetti. Acar, iki komşu ülke arasındaki yatırım ve iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, ''Anbar Vilayeti, önemli bir ticari potansiyele sahip. Anbar’da, öncelikli güneş enerjisi olmak üzere sürdürülebilir enerji, sağlık ve eğitim, sanayi, tarım ve hayvancılık alanında yatırım ve ticaret fırsatları söz konusu. Türk iş insanları bu fırsatları değerlendirirken; Irak Cumhuriyeti’nin yüzölçümü olarak en büyük vilayeti olan Anbar’da bir yatırım komisyonun varlığı da büyük bir avantajdır'' dedi.

Halit Acar, 18 Mayıs’ta gerçekleşen Diyala ziyaretine ise Vali Muthana AlTimimi ev sahipliği yaptığını kaydederek, valilikte resmi karşılamayla başlayan programın iş dünyasıyla gerçekleşen toplantıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Acar, toplantıda işadamlarının yanı sıra Diyala Valisi Muthana AlTimimi, vali yardımcısı yatırım komisyonu başkanı, ilgili birimlerin yönetici ve temsilcilerinin de yer aldığı belirtti. Konsey Başkanı Acar, Diyala’da yapılan toplantıda özellikle enerji, konut, tarım, çöpatık alanındaki yatırımların öne çıktığını belirterek, “Diyala Vilayeti de ülkemiz iş insanları için önemli yatırım fırsatları sunuyor. Diyala’da yaptığımız toplantı ve görüşmelerde pek çok konu gündeme geldi. Verimli ve başarılı bir program oldu” şeklinde konuştu.

Bürokrasi ve işlemler için ''kolaylık'' çağrısı

Acar, ziyaretin her iki ülkenin karşılıklı yatırım ve iş imkanlarını değerlendirmesi açısından büyük bir potansiyele vesile olacağına inandığını ifade ederek, ticari potansiyelin hayata geçirilmesi için Türk işadamları için önemli olan noktalar hakkında ise ''Öncelikle bürokrasi azaltılarak, ulaşım, seyahat prosedürleri ve vize işlemleri pratik hale dönüştürülmelidir. Türk firmalarının finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır. Irak’taki konut, altyapı, hastane ve okul gibi kamu binalarının yapımında, Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarına pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Gıda, tarım, makineekipman, savunma, lojistik, finansbankacılık, mobilya, enerji, sağlıkmedikal, giyimtekstil ve enerji sektörlerinde daha fazla iş birliği için şartların kolaylaştırılması her iki ülke açısından yararlı olacaktır'' ifadelerini kullandı.

''Komşumuzla ilişkileri geliştirmek istiyoruz''

Acarsan Türk işadamlarının Irak ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulayarak, ''Komşumuz Irak’la ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyimize ait tüm networkümüzü Iraklı dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. Anbar ve Diyala vilayetlerine yaptığımız ziyaretler, bölgenin yatırım potansiyelinin görülmesi açısından son derece faydalı oldu. Irak tarafı da ziyaretlerden memnun kaldı. Ülkemiz iş insanlarının bu bölgelere özel bir ilgi göstermesi son derece faydalı olacaktır'' diye konuştu

Başkan Acar ayrıca, ziyaretin Türk yatırımcı ve işadamlarına yeni bir vizyon açtığını belirterek, yoğun diplomatik programlarına rağmen ziyareti planlayan Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney’e de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.