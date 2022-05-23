Gaziantep Üniversitesi'nde müzeler günü kutlandı

Dünya genelinde her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müzeler Günü, Gaziantep Üniversitesi'nde online olarak düzenlenen etkinlik ile kutlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi Koordinatörlüğünde “Arkeoloji, Kültür ve Tarih Konuşmaları” konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. GAÜN Rektörlüğü ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, youtube platformu üzerinde yer alan GAÜN TV’de canlı olarak yayımlandı. Moderatörlüğünü GAÜN Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Timur Demir’in yaptığı etkinlik, önemli kültür bürokratlarından ve konusunda uzman 15 değerli katılımcı ile gerçekleşti. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Hakan Tanrıöver, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Müzesi Müdür Yardımcısı Sait Yılmaz, GAÜN FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin, GAÜN FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmail Baykara ve Dr. Öğr. Üyesi N. Pınar Özgüner Gülhan, GAÜN Göç Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Karadaş, Uşak Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Münteha Şahan ve Doç.Dr. Emre Taştemür, GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Özkanlı, GAÜN Gaziantep Kültür Tarih Müzesi’nden Uzman İlyas Yılmaz, Gaziantep Hamam Müzesi’nden Uzman Tuğçe Yetkin, Emekli Müze Müdürü ve Akademisyen Dr. Rifat Ergeç ve Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği’nden Hasan Yelken katıldı. Gaziantep’te kuruluş hazırlıkları devam eden Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, çeşitli müzecilik faaliyetleri, Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar, kültür ve gastronomi konularında bilgiler toplum ile paylaşıldı.

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