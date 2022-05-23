Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te silahlı 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, silahlar konuştu. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken, geniş güvenlik tedbirleri alındı.

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