Tahmazoğlu, Çanakkale yolcusu öğrencilerle buluştu

Çanakkale’de şehitlikleri ziyaret edecek olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her gün 189 öğrenciyi Çanakkale'ye götüreceklerini belirterek, "Bu yılsonuna kadar 145 bin 227 öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadımızla buluşturmuş olacağız" dedi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri dolayısıyla başlattığı “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” Projesi çerçevesinde Çanakkale şehitliklerini ziyaret edecek olan öğrencilerle buluştu. Şahinbey Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya çok sayıda lisenin öğrencisi ile öğretmenleri katıldı. Programı çok sayıda yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcisi de takip etti.

Programda konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, her gün 189 öğrenciyi uçakla Çanakkale’ye götüreceklerini belirterek ziyaretlerin amacının ecdadı tanıtmak ve onlara dua ettirmek olduğunu söyledi.



“145 bin 227 kişiyi Çanakkale’ye götürmüş olacağız"

5 gün içerisinde Çanakkale’ye gidecek olan gençleri toplayıp kısa bir bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Tahmazoğlu, “Gençlerimiz oraya daha bilinçli bir şekilde giderek ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Çanakkale zaferinin münasebetiyle başladığımız ecdadımıza teşekkür ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu yılsonuna kadar 145 bin 227 öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadımızla buluşturmuş olacağız. Bu kendi içinde bir rekordur” dedi.



“Ziyaretleri ecdadımıza dua ettirmek için gerçekleştiriyoruz”

Çanakkale’nin ülke tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Hey onbeşli türküsünü biliyorsunuzdur? Bu türkü o zaman savaşa giden 15 yaşındaki gençler için söylenmiş. İyi ki onlar gidip 7 düvele karşı savaşmış ve bu cennet vatanı bize hediye etmiş. Allah onlardan razı olsun. İşte bu ziyaretleri ecdadımızı tanıtmak ve onlara dua ettirmek için gerçekleştiriyoruz. Bizde bu vatanın gençleri olarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakalım. Bizde bunun mücadelesi içerisindeyiz. Biz gençlerimizi seviyor ve onlara güveniyoruz. Biz gençlerimiz çalışkan ve vatanseverdir. Bu vatan için yapamayacakları bir şey yoktur” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Tahmazoğlu, programın kapanışını öğrenciler ve gazetecilerle birlikte “Hey Onbeşli” türküsünü söyleyerek yaptı.

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