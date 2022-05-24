Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Hakan Şah (35), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet ile evine dönen Hakan Şah'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Hakan Şah, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan veya saldırganlar ise kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Şah, özel bir hastaneye götürüldü. Şah, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Şah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-05-24 00:40:56



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