Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, takibin ardından şüphelilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 kilo 105 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1´i tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-05-24 09:09:17
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