Yaz mevsimine girerken beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, yaz aylarına girilirken beslenmeyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, yaz aylarına girilirken beslenmeyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Diyetisyen Tayşi, özellikle yaz aylarında su tüketimine dikkat çekerek vatandaşlardan günlük ortalama 2,53 litre su tüketimi yapmalarını önerdi. Yağlı etlerden ve kızartma şeklindeki meyvelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Diyetisten Tayşi, sulu meyvelerin porsiyonlanmasına da dikkat etmek gerektiğine vurgu yaptı.



“Günlük 2,53 litre su tüketilmeli”

Diyetisyen Saadet Tayşi sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her mevsimde olduğu gibi yaz mevsiminde de halkımız daha fazla formuna dikkat etmektedir. Burada bedenimizin algısını değiştirmemiz gerekiyor. Her dönemde beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi yazın daha ince kıyafetler giydiğimizden dolayı ince formda kalmak bizim için avantaj oluyor. Birinci dikkat etmemiz gereken husus su tüketimidir. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte su atımımız fazlalaşıyor. Böylelikle vücudumuzun dehidrasyon oranı daha fazla oluyor. Yaz aylarında günlük ortalama 2,53 litre su tüketimi yapmak hem cilt hem de böbrek sağlığı için çok önemlidir” dedi.



“Şeker oranı fazla olan meyvelere dikkat”

Diyetisyen Tayşi şeker oranı fazla olan meyvelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, “İkinci dikkat etmemiz gereken besinlerden bir tanesi de meyvelerdir. Özellikle yaz aylarında meyvelerimiz sulu olmalarına rağmen içerisinde yüksek miktarda şeker vardır. Ondan dolayı yaz mevsiminde tükettiğimiz meyvelerin porsiyonlanmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yazın üzüm, incir, kavun, karpuz gibi şeker oranı yüksek meyveler diyabet hastaları için büyük bir risk taşımaktadır. Bundan dolayı tüketimlerimiz bir avucumuzu geçmeyecek düzeyde olması gerekiyor. Sık sık besin tüketimi yapmış olmamız gerekiyor. Özellikle 23 saat aralıklarla tüketmemiz gerekiyor. 1 kase meyve yemek hem kilo hem de kan şekeri dengesini olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.



“Ambalajlı dondurma ve şeker ilavesi fazla olan içeceklerden uzak durulmalı”

Yaz mevsiminde dondurma ve içecekler hakkında açıklamalarda bulunan Tayşi, “Dondurma tüketimine dikkat etmemiz gerek. Ambalajlı dondurma yerine dondurmacı dondurmasını tüketmeliyiz. Dondurmacı dondurmasında şeker oranının düşük olması bizim için daha avantajlı oluyor. Dondurmayı yerken de porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor. Yaz ayılarında su dışındaki içeceklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Üzeri kremalı soğuk içecekler bize yaz döneminin ardından kilo olarak dönmüş olacak. Bunun dışında şeker ilavesi yüksek içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Bizim önerimiz sade soda gibi su tüketimi gibi içecekleri tercih etmeliyiz” ifadelerini kullandı.



“Kızartma ve yağlı etlerden uzak durulmalı”

Kızartma ve yağlı etlere dikkat çeken Tayşi, “Yaz aylarında sebze tüketimleri önemlidir. Yazın taze sebzelerimiz daha fazla ortaya çıkmaktadır. Ama biz bu sebzeleri kızartma şeklinde tüketirsek bize kilo olarak döner. Mümkün olduğu kadar sebzeleri sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketelim. Gaziantep’te et tüketimi fazla oluyor. Özellikle yazın mangal yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar yağlı etlerden uzak durmaya çalışalım. Et tercihlerimizi sınırlandırıp daha çok sebze tüketmek yaz mevsiminde daha konforlu, daha sağlıklı olmamızı sağlayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.