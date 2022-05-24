Dr. Akyılmaz: “Yatırımların hacmi yaklaşık 1.5 milyar liraya ulaştı” İpekyolu Kalkınma Ajans’ından Bölgesel Kalkınma Çalıştayı

Gaziantep Bölgesel Kalkınma Çalıştayında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, ajansın yatırımlarla bölgeye vizyon kattığını belirterek, yatırımların hacminin yaklaşık 1,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2024 ile 2028 yıllarını kapsayacak olan yeni dönem bölge planı hazırlıkları çerçevesinde Gaziantep’te Bölgesel Kalkınma Çalıştayı düzenledi. Özel bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’dan çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz, içinde bulunulan dönemin kalkınma programının bu yılsonunda biteceğini belirterek, 4 yıllık yeni kalkınma programını hazırlamak için bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.



“Yatırımların öncüsü olarak bölgeye vizyon kattık”

Ajansın kurulduğu günden bu yana önemli projeleri hayata geçirdiğini paylaşan Akyılmaz, bugüne kadar yürütülen bin 100 projeyle ile bölgeye yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladıklarını paylaştı. Ajansın eğitimden sağlığa, sağlıktan turizme, turizmden enerjiye, enerjiden tarıma kadar birçok alanda yatırım yaptığını söyleyen Akyılmaz, “Yatırımların öncüsü olarak bölgemize vizyon kattık. Bundan sonraki dönemde de yine gündemimizdeki konular dünyanın da gelişme ekseni olarak gördüğü yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm imalat sanayinin dönüşümü, yeşil mutabakat iklim değişikliği ve entegre kaynak verimliliği konularında bölgemizi kalkındıracak çok önemli çalışmaları hayata geçireceğiz” diye ekledi.



“İkinci dönemde yatırımlarımız artarak sürecek”

Gaziantep’te kalkınma ajansı olarak son 5 yılda birçok yatırıma öncülük ettiklerini sözlerine ekleyen Akyılmaz, “Nizip’te hayata geçirdiğimiz 5 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla bölgenin tarımsal kalkınmasını hedefledik. Yine tarım okuluyla, lisanslı Antep fıstığı deposuyla, Gaziantep Üniversitesi’nde kurulan ilaç üretimi tesisiyle, OSB içinde kurulan Mesleki Eğitim Merkezi ile ayakkabı test merkeziyle birçok yatırımı hayata geçirdik. İnşallah bu yatırımların devamı ikinci dönemde artarak sürecek. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlama, kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirme ve bölgemizin Türkiye’deki diğer 25 bölgeyle rekabet etme kapasitesini artırmaya yönelik projelerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise çalıştayın bölge kalkınma için çok önemli olduğunu belirterek, “Sadece Gaziantep için değil bölgemiz içinde çok önemli bir yere sahip. Bölgenin önümüzdeki 5 yılının planlanması ve buradan çıkacak fikirler Gaziantep’in gelişimi için önem arz ediyor. Bizim en güçlü yanımız fikir, güçlü bir fikir ve iyi bir plan varsa çıkacak ürün güzel çıkar. Mutfak çalışması dediğimiz bu planlama çalışması kalkınma için çok önemli” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanacak olan kalkınma programına yönelik katılımcılara sunum yapıldı.

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