Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere ait 4 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda; 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-05-24 13:32:48



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