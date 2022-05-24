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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımsal üretim alanında ilk ''Tür Say'' etkinliği yapıldı

İHA

Tarımsal üretim alanında ilk ''Tür Say'' etkinliği yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde vatandaşların biyolojik çeşitliliğe ilgisini artırmak için tarımsal üretim alanında Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te, belirli bir süre içerisinde yaşayan tüm canlıların kayıt altına alınması anlamına gelen ve alanında uzman doğa bilimcilerinin de eşlik ettiği “TürSay” etkinliği yapıldı.
Dünya Biyolojik Çeşitlilik gününde gerçekleşen etkinlikte, besin döngüsü, zararlılarla mücadele, yerel yaban hayatın korunması, su havzalarının korunması, erozyon kontrolü, iklimin düzenlemesi gibi ekolojik hizmetleri sağlayıcı unsurlara dikkat çekildi. "Gaziantep'te Yerel Yabani Türlerin Sürdürülebilir Olarak Çoğaltılması ve Hasadı ile Mülteci ve Ev Sahibi Toplulukların Kendine Yeterli Hale Getirilmesi" projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nü temsilen Tarımsal Çevre Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek ve proje çalışanları, DKM Toprak ve Su Programı Koordinatörü Dr. Melike Kuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Alman Uluslararası İş birliği Kurumu ve Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, çiftçiler ile öğrenciler bulundu. Proje sahasında uygulamalar yapıldı. Saha çalışmaları sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret eden ekip, yapılan çalışmalar ve Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Proje, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ortaklığında yürütülüp, Alman Uluslararası İş birliği Kurumu tarafından finanse ediliyor.

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