Gaziantep'te 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir ikamete yapılan operasyonda 1 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1 kilo 105 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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