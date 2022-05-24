Gaziantep'te 3 kilo esrar ile 41 kök kenevir ele geçirildi Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Gaziantep'te dört ayrı ikamete yapılan operasyonda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3 kilo esrar, 41 kök kenevir bitkisi, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin (ateşbuz) ve 1 adet terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.