Motosiklet sürücüsünü vuran 2 şüpheli yakalandı



Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, Hakan Şah'ın motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bülbülzade Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle evine dönen Hakan Şah'a, tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şah, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Şah, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, görgü tanıkları ve Şah'ın yakınlarının bilgisine başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin, Hakan Şah ile aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Yusuf Tekin ve Hakan Süzer tarafından işlendiğini belirledi. Gizlendikleri adreslere yapılan baskınla gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakan Şah'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

2022-05-24 16:57:51



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