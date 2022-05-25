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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Celal Kadooğlu; 'Dünyanın önceliği sağlıklı gıda ürünleridir''

İHA

Başkan Celal Kadooğlu; 'Dünyanın önceliği sağlıklı gıda ürünleridir''

Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, gıda ürünlerinin insanlar için önemini hatırlatarak, ''Dğnyanın önceliği sağlıklı gıda ürünleridir''dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri gündemi değerlendirerek Gaziantep ve bölge ihracatı hakkında bilgiler verdiler. Başkan Kadooğlu ziyarette dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek gıda ürünlerinin insanlık için büyük önem taşıdığını ve sağlıklı gıda üretimi için bereketli Anadolu topraklarının doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Anadolu'nun önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğuna da dikkat çeken Başkan Kadooğlu pandemiyle birlikte dünyanın en önemli önceliğinin sağlıklı gıda üretimi olduğuna da dikkat çekerek Türkiye'nin yedi ayrı bölgesinde dünyanın bir çok ülkesine yetebilecek nitelikte tarımsal ürün yetiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında da Vali Gül’e bilgiler veren Başkan Kadooğlu “Gaziantep ülkemizin gerek sanayi üretimi gerekse ihracatta adeta gözbebeğidir. Diğer taraftan Gaziantep Ortadoğu’nun Akdeniz’e açılan bir limanı gibidir. Yüksek üretim kapasitesine sahip tesislerimiz ve ihracatımız bunun en önemli göstergesidir. Hububat bakliyat sektörü bölgeden ihracat gerçekleştiren diğer birliklerimiz arasında en fazla ihracat yapan birinci sektör olma unvanına sahiptir. 2021 yılında bölgemizden toplam 175 ülkeye 2 milyar 952 milyon 537 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirdik. 1 Ocak 15 Mayıs 2022 döneminde ise yine bölgemizden bir önceki döneme oranla %40’lık artışla 1 milyar 215 milyon 681 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülke kalkınmasına büyük destek sağlayan sanayicilerin, yatırımcı ve ihracatçıların yanında yer alacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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