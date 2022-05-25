Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra NASA uzay sergisine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘uzaya bir Türkü göndereceğiz’ açıklamalarının ardından Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde açılan NASA uzay sergisi ziyaretçi akınına uğruyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Uzaya bir Türkü göndereceğiz’ açıklamalarının ardından gençler uzay çalışmalarına daha çok ilgi göstermeye başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan öğrencinin ve akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amacıyla kurulan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde açılan NASA sergisi ziyaretçi akınına uğruyor. Bilim Merkezindeki NASA uzay sergisini gezmeye gelen öğrenciler, astronot kıyafetleri, astronotların uzayda nasıl beslendikleri, uzay araçları konularında bilgi sahibi oluyor.



“Buraya gelen çocuklar uzay faaliyetlerini yakından tanıyorlar”

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi Sergi Teknik sorumlusu Mehmet Köseceli, “Bilim merkezimiz 23 Nisan 2022 tarihinde kapılarını NASA uzay sergisiyle açtı. Bu sergide 200’e yakın parça var. Bunar arasında uzaydan gelmiş objeler, havacılıkla ilgili objeler var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından bu sergimize ilgi artmıştır. Bu sergimiz çocuklara ilham verilmesini, belki de uzaya gidecek ilk Türk’ün kendileri olabileceğini hissetmelerini amaçlıyoruz. Buraya gelen çocuklar bu uzay faaliyetlerini yakından tanıyorlar. Uzaya çıkan astronotların kostümlerini, orada nasıl yaşadıklarını, nasıl beslendiklerini, nasıl egzersiz yaptıklarını ve oraya gitmek için hangi şart ve standartların olması gerektiğini birebir olarak gözlemliyorlar. Sergimizi Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gezilebiliyor” dedi.



“Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra ziyaretçi sayısı arttı”

Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Astrofizikçi Dr. Kenan Latifoğlu ise “Burada NASA uzay sergisi var. Bu dünyada bütün ülkeleri gezen geçici bir sergidir. Bizde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu sergiyi Gaziantep’e getirdik. Bu sergi Amerikan ve Rus uzay yarışını anlatıyor. Astronotların yaşam mücadelesini anlatıyor. Bizim asıl hedefimiz buradaki sergilerden öte Türk çocuklarına uzay yarışını benimsetebilmek. Onların bu yarışın içerisine kendilerini de dahil etmelerini istiyoruz. Biz bu yeterliliğe ve bilgiye sahibiz. Teknolojimiz gelişiyor. Gençlerin buna inanmalarını istiyoruz. Buradaki sergide artık Türkiye’nin uzaya gidebileceğini ayda çalışma yapabileceğine inanmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Uzay açıklamalarının ardından sergiye olan ilgi kesinlikle arttı. Özellikle okul gruplarında bu sayı çok arttı. Zaten son yıllarda Türkiye’de uzaya olan merak arttı” diye konuştu.

Sergiyi gezen çocuklar ise özellikle astronot kıyafetlerini beğendiklerini uzayla ilgili bilgi edindiklerini belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi ve Erkul ailesi iş birliğinde yapılan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulurken, Bilim merkezi 15 bin metrekare alanı kapalı alan olarak inşa edildi. Bilim merkezi, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık ile enerji ve ekoloji olmak üzere dört ana tema üzerine kuruldu.

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