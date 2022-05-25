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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye HEM’den yıl sonu sergisi

İHA

İslahiye HEM’den yıl sonu sergisi

– Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler için sergi açıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler için sergi açıldı. Programa Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berat Kartaltepe, ilçe protokolü, çeşitli kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında konuşan İslahiye HEM Müdürü Yıldırım, geçtiğimiz bir yıllık dönem içinde 72 alan 3750 kurs açtıklarını belirtti. Hayat boyu öğrenme ve eğitim ilkesi ile hizmet verdiklerini belirten Çetin, toplam 7 bin 900 kursiyere ulaştıklarını kaydetti. Açılışın ardından vatandaşların yoğun talebi ile karşılaşan kursiyerler ürünler hakkında vatandaşlara bilgi paylaşımında bulundu.
Serginin iki gün süre ile açık kalacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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