GAÜN öğrencileri HAVAŞ yöneticileriyle buluştu

HAVAŞ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Onur Kumtepe ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Özlem Tezcan tarafından ''Havacılıkta Dönüşüm Yöntemi'' ve ''Havacılıkta Finansal Süreçler'' konferansı verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Havacılık Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nisa Seçilmiş, havacılık sektörünün dinamik bir sektör olduğunu belirtti.Sektörün kişileri, ülkeleri kıtaları birbirine bağlayarak uluslararası mobiliteyi sağladığını ve ülkelere büyük rekabet avantajları da getirdiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Seçilmiş, konuşmasının devamında fakülte ve bölümle ilgili bilgi verdi.

''Mezun olmadan iş arayın''

Konuşmasında öğrencilere sektörle ilgili önemli tavsiyelerde bulunan HAVAŞ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Onur Kumtepe,havacılık sektöründe İngilizce bilmenin çok önemli olduğunu belirtti. “Mezun olduğunuzda iş arayacaksanız çok geç kalırsınız” diyen Kumtepe, “Birçok özellik gerekiyor ama İngilizce çok önemli. Uluslararası uçuşların olmadığı bir havalimanında çalışmayıp, yerel kalabilirsiniz ama dili sizi daha uzağa götüren bir enerji gibi düşünün. Tek bir nota ile müzik yapamazsınız, birçok notanızın olması gerekiyor. Temel konu bu sektörde ilerlemek istiyorsanız kesinlikle dil bilmeniz, potansiyelinizi aşmanız gerekiyor” dedi. Havacılık sektörünün dinamiği gereği krizlerden çok hızlı etkilenen bir sektör olduğunu belirten Kumtepe, turizme yapılan yatırımlarla birlikte Dünya’da havacılık sektörünün de çok hızlı büyüdüğünü belirterek, “Bununla birlikte etrafındaki halkalar; yer hizmetleri, turizm şirketleri de büyüdü. Türkiye’nin ekonomisini de domine eden bir haldeyken yaşanan en küçük krizlerde dahi turizmin etkilenmesiyle havacılık da etkileniyor.11 Eylül saldırıları, yanardağ patlaması gibi uluslararası olaylar; 2016 yılında yaşadığımız kriz sadece Türkiye’ye has olan krizler darbe girişimi, terör olayları Türkiye’yi, turizmi ve havacılığı etkiledi. Havacılık dolayısıyla krizlere çok hızlı adapte olabilir hale geldi. Bu sektörde kriz her zaman olabilir ama kriz her zaman fırsatları da beraberinde taşıyor.”

''Dil konusunda kendinizi geliştirin''

Havacılık sektörünün çok ciddi bir finansal ihtiyaç ve döngünün olduğu bir yapı olduğunu vurgulayan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Özlem Tezcanise konuşmasında, “Havacılık sektörü, her zaman da ciddi yatırımların yapılması gereken bir sektör. Dönüşüm demek yeni yatırımlar ve finansman ihtiyacı demek. Diğer yandan hem otoritelere hem de çalışanlarınıza ve paydaşlarınıza karşı sorumluluklarınızı da yerine getirmeniz gereken, kuralları ve sigorta ihtiyaçları olan bir sektör” diyerek, katılımcılara havacılık sektöründeki şirketlerin gelirgider tablosu konusunda bilgi verdi. Konuşmasının devamında fakülte öğrencilerine de önerilerde bulunan Tezcan, “Mezun olmadan önce mutlaka dil konusunda kendinizi geliştirin. Havacılık sektöründe belli pozisyonlar var ve özellikle İngilizce olmazsa olmaz” dedi.

