ALG Spor, Beşiktaş'a odaklandı ALG Spor, yarı finaldeki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınlar Futbol Süper Ligi çeyrek finalinde 1207 Antalyaspor'u toplamda 50'lık sonuçla geçerek yarı finalde Beşiktaş'a rakip olan Gaziantep ALG Spor, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 30 Mayıs Pazartesi akşamı saat 19.00'da İstanbul Vodafone Park'ta Beşiktaş ile yarı final mücadelesine çıkacak olan ve Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALG Spor, tamamen bu maça odaklandı.



"Final maçı gibi olacak"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Beşiktaş ile erken final yapacaklarını ve ilk maçtan avantajlı skorla dönmek istediklerini belirterek, "Bu iki takım yıllardır kadın futbolunun dinamo taşı oldu. İnşallah yarı finale yakışır bir maç olur. Takımımıza güveniyoruz, İstanbul'da iyi sonuç alarak Gaziantep'e avantajlı skorla dönmek istiyoruz. İkinci maçta ise Gaziantep’te oynayacağımız rövanşta taraftarlarımızın desteğiyle işi bitirip finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.