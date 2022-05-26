Oto sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı Sanayi sitesinde patlama paniği

Gaziantep’te oto sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada patlayan oksijen tüpü korku dolu anlara neden oldu. Patlamanın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler iki işçiyi ağır yaralarken, kaynak yapılan kamyonu küle çevirdi.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki oto sanayi sitesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesinde iş yeri sahibi A.G. ile işçisi Muhammed Ş. 13 DD 277 plakalı kamyondaki arızayı gidermek için kaynak yaparken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan alevler A.G. ile işçisi Muhammed Ş.’yi sardı. Çevredeki esnafların yardımıyla alevlerin arasından çıkarılan iki kişi ağır yaralandı.



Sanayi sitesinde korku dolu anlar yaşandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın küçük patlamalarla birlikte kısa sürede büyürken sanayi sitesinde büyük panik yaşandı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri kamyonu saran alevlere müdahale ederek yangının çevredeki işyerlerine sıçramasını engelledi. Ağır yaralı A.G. ile işçisi Muhammed Ş. ise 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişi durumlarının ağırlaşması üzerine Gaziantep’e sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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