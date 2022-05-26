Necip Fazıl Kısakürek GAÜN’de şiirlerle anıldı

Türk edebiyatının Sultanü’ş Şuara (Şairler Sultanı) unvanlı şairi Necip Fazıl Kısakürek, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Adem Topluluğu tarafından hazırlanan şiir okuma etkinliğiyle anıldı.

Türk Edebiyatında Baki'den sonra "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip ikinci kişi olan Necip Fazıl Kısakürek, GAÜN’de düzenlenen etkinlikle vefatının 39’uncu yılında anıldı. GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Adem Topluluğu Başkanı Bünyamin Göv, “Her Türk genci gibi biz de üstadımızı her adımımızda hatırlayıp, O’nun fikriyatı ile doğru kararlar vermekteyiz. Her Türk genci için önemli bir değer olan Necip Fazıl Kısakürek bugün üniversitelerimizde anılabiliyorsa bunu yine Necip Fazıl gibi büyüklerimize borçluyuz” şeklinde konuştu.

80 Yıllık ömründe sayısız yazı, "Ağaç", "Rapor" ve "Büyük Doğu" adlarıyla çıkardığı dergi, düzineleri aşan konferans ve söyleşilerle 70 eser sığdıran Kısakürek, Erenköy'deki evinde 25 Mayıs 1983'te vefat etti.

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