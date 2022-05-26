Ayağının kesileceği söylenen hastaya NCR hastanesi umut oldu

Ayağının üzerinden foklift geçen ve çevresindeki insanlar tarafından ayağı kesileceği söylenen Bahittin Ulus, NCR International Hospital'de gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu

Ayağının üzerinden forklift geçmesi sonucu ayağında ezilme olan ve doktor arayışına giren 56 yaşındaki Bahittin Ulus, tavsiye üzerine başvurduğu NCR International Hospital’da gerçekleştirilen ameliyat ve 33 günlük tedavi ila ayağını kurtardı. Çevresindeki insanların ayağının kesileceğini söylediğini belirten Bahittin Ulus, ''Ayağımın üzerinden forklift geçti ve ayağımda ezilme olmuştu. Daha sonra doktor arayışına girdim ve tavsiye üzerine NCR International Hospital'da Op. Dr. İbrahim RIZVANOĞLU ile tanıştım ve ameliyatım gerçekleşti. İyiki de gelmişim çünkü çevremdekiler ayağımın kesileceğini söylemişti ama doktorum sayesinde ayağım kurtuldu. Hastanede geçirmiş olduğum süre zarfında son derece memnun kaldım. Aile ortamı gibiydi. Doktorumun 33 gün süren tedavim boyunca pansumanıma kadar kendi elleriyle yapmasından dolayı hem kendisine hem de NCR International Hospital Hastane yönetimi, doktorları, hemşireleri ve personellerine kadar herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Tedaviyi yürüten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu ise Bahattin Ulus'un gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında hızla iyileşme sürecine girdiğini kaydetti.

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