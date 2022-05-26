Üniversite öğrencileri kentin tarihi ile bütünleşiyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı desteği ile 25 Aralık Panaroma Müzesine gezi düzenlendi.

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde Dr. Öğr. Üyesi Derya Çevik Taşdemir koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezide, Gaziantep şehrinin tarihi dokusunu içeren bilgiler verildi. Gezinin, üniversiteye yeni başlayan gençlerin şehre entegre olmaları ve kentin tarihi dokusuna hakim olmalarını sağlamak amacını taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Çevik Taşdemir, “Covid19’un yıkıcı etkisiyle üniversite ve sosyal hayattan uzak kalmanın vermiş olduğu negatif etkilerin şehir ve tarih için stratejik kabul edilebilecek 25 Aralık Panaroma Müzesine gezi düzenleyerek bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin de, öğrencilerin bu tür gezilerle edindikleri bilgiler ile sosyokültürel algılarının güçlenmesi, şehir ve üniversite yaşamının bütünleşmesi ve bu vesile ile öğrencilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanıyabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Şahin, “Pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldığımız bu tür sosyal, kültürel ve teknik gezilerimizi hem Gaziantep Üniversitesi hem de Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak mümkün olduğunca yapmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

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