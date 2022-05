Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

O anlar İHA’nın kamerasına an be an yansıdı.

