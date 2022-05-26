Saldırganın üzerinde dron ile bomba arandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polislerin ihtarına rağmen uzaktan uzaklaşmayan ve Lailahe illallah diyen şahıs polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde polis dron ile bomba olup olmadığı kontrol ediliyor.

Gaziantep'ta akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor.

Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

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