Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi öldürüldü

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmek istedi. Şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısına gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmeye çalıştı. Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016´da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2022-05-26 17:49:13



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