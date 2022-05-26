GAÜN TİKA ile yurt dışına açılıyor

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) mühendislik başta olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanat ve diğer alanlarındaki akademik tecrübesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) İşbirliğiyle yurt dışına açılıyor. GAÜN ile TİKA arasında yapılan işbirliğiyle GAÜN’ün eğitim tecrübesi yurt dışına aktarılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, GAÜN İle TİKA arasında hayata geçirilecek olan işbirliğini önemli bulduğunu vurgulayarak, Gaziantep Üniversitesinin güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânları ile bir dünya üniversitesi olduğunu belirtti.

''Bir çok alanda iş birliği yapacağız''

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise Gaziantep Üniversitesiyle yapacakları işbirlikleri hakkında bilgi vererek, TİKA olarak Türkiye’nin tecrübesini yurt dışına ulaştıran ve paylaşmasına vesile olan kurum olduklarını belirtti. Polat konuşmasının devamında ise “Gaziantep Üniversitesiyle, Gaziantep’in sahip olduğu sanayi potansiyeli, insan kaynağı ve nüfusu itibariyle böyle bir potansiyel barındırdığını biliyoruz. Bu potansiyelin Türkiye adına dost ülkelerle paylaşılması, yurt dışından desteğimize ve tecrübe paylaşımımıza ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması adına çalışmalar yürütüyoruz. Projelerimiz, eğitim programları ve modüller şeklinde kurgulanıp projelendiriliyor. Yurt dışında 62 ofisimiz var, bu ofislerimiz aracılığıyla oradaki insanların taleplerini alıp Türkiye’de katkı sunabilecek ortak kurumlarımızla birlikte çözüm üretiyoruz. Gaziantep Üniversitesinin sunabileceği katkıların çok anlamlı olduğunu gördük. Gaziantep Üniversitesiyle başta mühendislik alanı olmak üzere birçok alanda işbirliğine gideceğiz'' diye konuştu.

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