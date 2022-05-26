Gaziantep'teki saldırganın kimliği belirlendi

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde silahla vurularak etkisiz saldırganın kimliği belli oldu.

Emniyet Müdürlüğü binası önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında bulunduğu öğrenilen Ümit Koçyiğit'in daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

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