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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’den “Sıfır Atık” atağı

İHA

Şahinbey’den “Sıfır Atık” atağı

Şahinbey Belediyesi sağlıklı çevre ve bilinçli toplumun inşasında önemli bir rol üstlenerek ‘Sıfır Atık’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması amaçlanarak, projenin tüm kesimlerden destek bulabilmesine katkıda bulunmak adına Şahinbey Belediyesi ‘Sıfır Atık’ projesini genişleterek sürdürüyor.
“Geri dönüşüm önemli”
Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Oluşturduğumuz araç ve ekipmanla birlikte daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Geri dönüşümleri, geriye döndürülebilecek her türlü atığı geri dönüştürmek adına başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Özellikle çöpe atılan fakat aslında çöp olmayan geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandıracağımız plastikleri, cam şişeleri, teneke kutuları, kartonları ve kâğıtları Bankam Atık noktalarımızda topluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde veya iş yerlerinde topladıkları geri dönüşüm malzemeleri tartılarak alınıp bunun karşılığında bisiklet, top ve temizlik ürünleri gibi eşyaları vatandaşlarımıza hediye olarak veriyoruz. Özellikle okullar açık olduğu zaman çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatarak onlara bu alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz bir Dünya ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız.” dedi.

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