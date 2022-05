SANKO Üniversitesi akademisyenleri Birecik’te Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin: “Fakültemiz, ülkemizin köklü ve başarılı üniversitelerinde yetişmiş öğretim elemanlarıyla eğitim veriyor”

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü çerçevesinde, Birecik Enver Nehibe Karaata Kültür Merkezi’nde aday öğrencilerle buluştu.



Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, “Fakültemiz, ülkemizin köklü ve başarılı üniversitelerinden yetişmiş toplam 96 öğretim elemanı ile eğitim veriyor” dedi. Güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış dersliklerin yanı sıra, mesleki beceri, multidisiplin, fizyoloji ve bilgisayar becerileri gibi laboratuvarları içeren geniş bir laboratuvarlar alt yapısına sahip olduklarını anımsatan Prof. Dr. Çetin, “Tıp Fakültelerinin önemli laboratuvarlardan olan Anatomi Laboratuvarımızda, her eğitim yılında yurt dışından özel olarak getirilen tam vücut kadavralarında öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca birebir diseksiyon eğitimi alabilmektedir. Ayrıca, ülkemizde sayılı üniversitede bulunan uzaktan kumanda edilebilen hasta simülasyon maketlerinin yer aldığı yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarımız bulunmakta, bebek, çocuk ve erişkin hasta simülatörler kullanılarak öğrencilerimizin mesleki ve klinik beceri uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz hasta ile yüz yüze gelmeden önce zor ve nadir vakalar konusunda becerilerini geliştirme yeteneklerini kazanmaktalar. Sunduğumuz vizyoner tıp eğitimimiz sayesinde geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz klinik tıp eğitimi aşamasına geçtiklerinde hastanemizin son teknolojiler ile donatılmış tüm laboratuvar ve klinik alt yapılarından (Organ Nakil Merkezi, İnme Merkezi, Kalp Merkezi, Obezite Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi vb.) eğitim amacıyla faydalanabilmektedirler.” diye konuştu.



Akreditasyon çalışmaları

Tıp Fakültesinde sundukları eğitimin ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunun kayıt altına alınması için başlattıkları akreditasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca, Tıp Fakültesi öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ilk yılından itibaren bilimsel bir bakış açısı kazanabilmeleri için seçmeli proje dersleri uygulamamız sayesinde birer proje hayata geçirmeleri ve bu projelerinin sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongrelerde sunabilme fırsatı sağlanmaktadır. Öğrenciler evrensel bakış açısı kazanabilmeleri için, Avrupa Birliği Erasmus+ programları ile yurtdışında farklı eğitim kurumlarını ziyaret edebiliyor. SANKONUK ve Tıpta İnovasyon Buluşmaları gibi uluslararası bilimsel organizasyonlarla uluslararası alanda tanınmış başarılı bilim insanları ile bir araya gelebilmelerini sağlıyoruz. Paydaş üniversite olduğumuz TEKNOFEST gibi önemli platformlarda öğrencileri projelerini sergilemeleri için destekliyoruz. Tıp Fakültemiz Covid19 pandemisinin başladığı andan itibaren eğitimöğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için aldığı tedbirler, sağlanan teknolojik bilişim altyapısı ve aldığı Güvenli Kampüs Belgesi ile Covid19 pandemisi sürecini başarılı bir biçimde sürdürmektedir.”



Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Görevlisi Emine Baş, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), 1972 yılında hemşireliği, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeyi sağlayan bir meslek grubu olarak tanımladığını söyledi. “Hemşireler bireyi her yönüyle bir bütün olarak ele alıp, kültürel özelliklerine saygı göstererek hemşirelik hizmetlerini planlar, örgütler, uygular ve değerlendirmesini yapar” diyen Öğr. Gör. Baş, şu paylaşımda bulundu:



“Hemşirelik mesleğinin yönetmeliklerle açık bir şekilde görev tanımları yapılmıştır. Hemşireler bu görevlerini etik ilkeler doğrultusunda ekip, hasta ve ailesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirirler. Hemşirelerin çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici tüm sağlık hizmetleri alanlarında çalışabilmektedirler. Hemşirelik bölümü öğrencileri 4 yıl lisans düzeyinde eğitim almaktadırlar. Eğitimimiz temelde teorik, laboratuvar ve klinik/saha uygulama eğitimlerini içermektedir. Öğrencilerimiz donanımlı fiziksel alt yapıya sahip tıbbi beceri laboratuvarında maketler üzerinde psikomotor beceriler kazanmakta, aynı zamanda simülasyon laboratuvarında bulunan gerçek hasta tepkileri veren son teknoloji simülatörlerle, teorikte öğrendiklerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilmektedirler. Klinik/saha uygulamalarını ise ağırlıklı olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürmekle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda da uygulama yapma imkânı bulmaktadırlar.”



Üniversitenin bünyesinde bulunan kütüphanelerin öğrencilere sürekli değişen ve gelişen dünyada yeni bilgilere erişebilmesinde 7 gün 24 saat olanak sağlandığını hatırlatan Öğr. Gör. Baş, TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından erişime açılan EKUAL çerçevesindeki tüm veri tabanlarına üye olan üniversite kütüphanesinin 7411 basılı kitap, 27381 bilimsel dergi 168695 ekitap ve web tabanlı elektronik üyelikleri ile geniş bir koleksiyona sahip olduğunu ifade etti.



Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Staj Sorumlusu Uzm. Diyetisyen Türkan Tiryaki, bölümde eğitimöğretim programı içerisinde uygulamalı derslere de yer verildiğini belirtti. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmesi ve pratik kazanabilmesi için laboratuvar ortamında uygulamalar yapıldığını vurgulayan Uzm. Diyetisyen Tiryaki, özetle şunları anlattı:

“Temel beslenme ilkeleri çerçevesindeki laboratuvar ortamında hazırlanan besinlerin her porsiyon için besin içerikleri de yine bu ortamda sağlanmakta ve gerekli hesaplamalar yapılarak bu ortamda sunulmaktadır. Toplum sağlığı derslerine yönelik ise antropometri laboratuvarında uygulamalı olarak uygun cihazlarla yapılarak mesleki beceri kazandırılır. Son sınıfta öğrenciler tamamen uygulamalara yönelik teorik bilgileri pratiğe dökmek için beceri kazanır ve mesleğe atılmaya hazırlanır.”



Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, bölüm dersleri, laboratuvarlar, klinik uygulama sahaları, mesleki istihdam olanakları, akademik kadro, iş imkânları ile uygulama ve stajların yapıldığı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin imkânları hakkında bilgiler vererek aday öğrencileri mesleğe çağırdı.



Tanıtım Ofisi’nden İbrahim İncioğlu ise öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından üniversiteye gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa Bozdoğan, Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıf öğrencileri Kevser Karagülle ve Halime Nur Dağcı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zehra Esra Doğan eğitim gördükleri bölümlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Kariyer günleri öğrencilere armağan takdimiyle son buldu.

