Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın

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Gaziantep'te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı

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