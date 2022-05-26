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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

DHA

Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)


4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Gaziantep´te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 20 araç ile 50 itfaiye erinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-05-26 23:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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