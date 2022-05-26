Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

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4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep´te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 20 araç ile 50 itfaiye erinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-05-26 23:29:29



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