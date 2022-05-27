Emniyetin önündeki canlı bomba paniği güvenlik kamerasında: Saldırganın gelişi böyle görüntülendi Korku dolu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan Ümit Koçyiğit’in vurularak etkisiz hale getirilme anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Şahsın binanın önüne gelmesi anları ile elindeki poşeti bırakması ve polislerin soğukkanlı davranarak şahsı etkisiz hale getirmesi anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının ön girişi kapısı önünde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre binanın vatandaş girişi kapısında polis noktasının önüne gelen 32 yaşında Ümit Koçyiğit, tekbir getirerek bağırmaya başladı. Elinde bulunan siyah poşet ile yolun karşısına geçerek emniyet müdürlüğü vatandaş ve protokol girişine gelen şahıs, elindeki poşeti araç giriş kapısının önüne bırakarak tekbir getirmeye başladı. Beline bağladığı kablolarla canlı bomba düzeneği süsü veren Koçyiğit, polisin uyarı ateşine ve sözlü ikazlarına rağmen işaret parmağını havaya kaldırarak tekbir getirmeye devam den Koçyiğit, kulübede nöbet tutan ve orada bulunan 2'si sivil 4 polis tarafından etkisiz hale getirildi. Güçlendirilmiş beton bariyerler ile nöbet kulübesinin arkasında mevzilenen polisiler, görüşlerinin açık olmasına rağmen tam hedefte yer alan şahsı defalarca kez, '''yat yere'' diye ikaz etti. Polisler ikazları dinlemeyen şahsın üzerlerine doğru geldiğini görmesi üzerine ise yere ve şahsın sadece ayak bölgesine hedef alarak toplam 8 el ateş etti.



Yoğun ateşe rağmen polislerin üzerine yürüdü

Açılan ateşe rağmen ''La ilahe illallah'' naraları ile polislerin üzerine gitmeye çalışan Ümit Koçyiğit, yoğun ateş üzerine ise ters istikamete kaçmaya çalıştı. Ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Koçyiğit, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Yaşanan canlı bomba paniğine rağmen soğukkanlı bir şekilde hareket eden polisler, bir taraftan şahsı etkisiz hale getirirken diğer taraftan ise vatandaşlara bağırarak çatışma bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Anlık gelişen olayda hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşları korumaya çalışan ekiplerin özverisi da saniye saniye kameralara yansıdı.



Eski cinayet büro polisinin dikkati girişimi önledi

Hedefi ve amacı tam olarak bilinmeyen saldırgan İbrahim Koçyiğit'i ilk fark eden ise Emniyet Müdürlüğü girişindeki güçlendirilmiş kulübede nöbet tutan polisler oldu. Asayiş Bürosu Cinayet Büroda da görev yapmış olan ve olay anında nöbet tutan polis memuru saldırganın elindeki, poşeti bıraktığını ve tekbir attığını görünce yanındaki meslektaşını da ikaz ederek hemen beton blok arkasına mevzilendi. Bir taraftan şahsı uzaklaşması ve yera yatması için uyaran polisler diğer taraftan ise şahsın belinden sarkan kabloları ve elindeki tetiği fark etti. Polisler o anda bölgede bulanan tüm meslektaşlarını ''bomba var'' diyerek ikaz etti. Hemen arkalarında bulunan 2 meslektaşı da ikaz üzerine ise mevzilenerek, silahlarına sarıldı. O anlar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Üzerindeki düzenek sahte çıktı

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