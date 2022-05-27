Gaziantep´teki geri dönüşüm fabrikasında yangında zarar 7 milyon TL



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, dün gece saatlerinde tekstil ve plastik ürünlerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve 4 saatte söndürülen yangında 7 milyon TL zarar olduğu öğrenildi.

Gaziantep 3´üncü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil ve plastik ürünlerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında dün akşam yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla OSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 20 araç 50 itfaiye erinin müdahale edip 4 saatte söndürdüğü yangınında soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Öte yandan, alevlerin fabrikada yoğun hasara sebep olduğu belirtildi. İtfaiye ekibinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikada, ilk belirlemelere göre 7 milyon TL maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler ise sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-05-27 11:37:36



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