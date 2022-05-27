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Sarımsak ve firik üreticileri altın için yarıştı En güzel sarımsağı yetiştiren 3 kişi ile en güzel firik pilavını yapan 3 kişi cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın kazandı

İHA

Sarımsak ve firik üreticileri altın için yarıştı En güzel sarımsağı yetiştiren 3 kişi ile en güzel firik pilavını yapan 3 kişi cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın kazandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık, belediye ve ziraat odası tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan Firik ve Sarımsak Festivali altın ödüllü yarışmalarla başladı. En güzel sarımsağı yetiştiren 3 üretici ile en güzel firik pilavını yapan eşleri; cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın ödüllerini almaya hak kazandı.
Araban ilçesinde yapılacak olan ve geleneksel hale dönüştürülmesi hedeflenen Firik ve Sarımsak Festivali, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 29 Mayıs Pazar günü saat 00.00'da sona erecek festival öncesinde ise en güzel firik pilavı ve en güzel sarımsağın seçildiği altın ödüllü yarışma yapıldı. En güzel sarımsakları yetiştiren üreticiler ile en güzel firik pilavını yapan üreticilerin hanımları, yarışma ödülü olan altınları alabilmek için yarıştı.

Ödülleri Cumartesi günü verilecek
Oluşturulan jürinin verdiği puan ve yaptığı değerlendirmeleri ile yarışmayı kazananlar belirlenecek. Yarışmada birinci olan iki kişiye birer cumhuriyet altını, ikinci olanlara birer yarım altın, üçüncü olanlara ise birer çeyrek altın ödülü verilecek. Dereceye girenler ödüllerini festivalin ilk günü düzenlenecek etkinliklerde alacak.

"Sarımsak ve firik üretiminde çok iyi durumdayız"
Yarışmaları izleyen Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe halkının festival heyecanı yaşadığını hatırlatarak, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Yarışmacıları da tebrik eden Kaymakam Sevgili, ''İlçe belediyemiz ve ziraat odası ile birlikte bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz festival için hazırlıklarımızı tamamladık, her şey kontrol altında. Festivalimizin amacı ise Türkiye’deki sarımsak ihtiyacının yüzde 19’unu karşılayan Araban ilçemizin farkındalığını arttırmaktır. Aynı şekilde firik üretiminde de çok iyi durumdayız. Türkiye’de ve dünyada Araban’ı duyurmak ve geldiği noktadan daha yukarılara taşımak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün de görüldüğü üzere yarışmalarımızı tamamladık, ödüllerini vermek üzere festival saatini bekliyoruz" dedi.

Bir tanıtımla 3 hedef
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da yaptığı konuşmada, yapılan festival ile hem Araban'ın hem bölgedeki tarımın hem de sarımsağın tanıtımı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Doğru, "Her ilçenin kendine özgü bir değeri var. Araban da tarım ilçesi. Tarımla ilgili çok önemli deneyimlerimiz, kültürümüz ve değerlerimiz var. İlçemizin önemini ortaya koymak istiyoruz. Bu nedenle ilk defa düzenlediğimiz festivalle hem ilçemizin hem bölge tarımının hem de sarımsağımızın tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu tür kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler ilçenin sahip olduğu değerlerin ön plana çıkmasında önemli faktörlerdir. İnşallah festivalimiz çok renkli, güzel ve hedeflerimize ulaştığımız bir şekilde tamamlanır. Herkesi festivalimize davet ediyor ve bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye'nin her bölgesine sarımsak gönderiyoruz''
Araban ilçesinde sarımsak yetiştiriciliği konusunda kısa sürede çok önemli mesafe kat edildiğini belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise "Belediye başkanımız ve kaymakamımızla istişare yaparak bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimiz için belediye başkanımız ve kaymakamımıza teşekkür ederiz. İlçemiz tarım ilçesidir, sarımsak üretiminde Türkiye’de birinciyiz, yüzde 19’un üzerinde sarımsak üretiyoruz. Türkiye’nin her bölgesine sarımsak gönderiyoruz. Firik üretiminde de Araban’ın payı çok büyük. Bu nedenlerden her sene daha da büyüyecek bir festivalin ilk adımını atıyoruz. Festivalimiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.
Öte yandan yarışmaları Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un yanı sıra AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, CHP Araban İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da izledi,

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