3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu Başkan Şahin Bebek kütüphanesi Projesi'nin müjdesini verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Üniversitesi iş birliğinde “Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılışında konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bebek Kütüphanesi Projesinin müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılışında, yeni “Bebek Kütüphanesi Projesi”nin müjdesini vererek, projenin örnek olacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanları bir araya getiren temel şeyin kitap sevgisi ve muhabbeti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün ülkenin dört bir yanından çocuk kütüphaneleri için düzenlenen sempozyuma gelmek aslında ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Biz sanayi ve gastronomi şehriydik ama artık çocuk dostu, genç dostu, kadın dostu, aile dostu, çevre şehri olma yolundayız. Ama bunun için eğitim, bilim, spor dostu bir şehir olma hedefiyle güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu bir takım işi, yerel kalkınma, Gaziantep modeli. Bu coğrafyada yaşanan savaşlara karşı burayı güvenli liman olması için çalışıyoruz. Bir taraftan da geleceğe dair, cumhuriyetin ikinci yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımıza adaleti, irfanı hikmeti, medeniyet kodlarımızı, bize dair değerleri özümsemeleri, kalbimizi doyurmayı, vicdanımızı genişletmeyi, nasırlaşmış kalpleri yumuşatmamız gerekiyor. Bu çocuklarımızı geleceğe bu şekilde hazırlarsak korkacak hiçbir şeyimiz yok'' dedi.

''Kitap okuyan bir nesli inşa edeceğiz''

Fatma Şahin, çocukların eğitiminin anne karnından başladığını, Büyükşehir Belediyesi olarak yakalanan başarının en büyük sırrının liyakat olduğunun altını çizdi. Şahin konuşmasında şehrin yönetiminde kapsayıcılık ve katılımcılığa da değinerek, konuşmasında bir de müjde verdi:

“İşi ehline verme medeniyetimin talimatı bana. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri ziyaretinde iki talimat veriyor. Gaziantep Lisesi’nin açılması ve şehri planlama. Aynı Abdülhamit Han gibi. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş Veli’nin öğretileriyle ve cumhuriyetin kazanımlarıyla ikinci yüzyılın destanını yazacağız. Bu çocuklar çok önemli. Bu çocuklara adaleti, irfanı, hikmeti, bütün değerleri özümsetebilirsek bunu başaracağız. Şimdi biz bebek kütüphaneleri kuruyoruz. Yeni projemiz bebek kütüphaneleri. Bunu da örnek yapacağız. Çocuklarımıza sporu ve kitap okumayı alıştıracak ve sevdirmeliyiz. Gaziantep Modeli’ni dünya modeli yapana kadar devam edeceğiz. Hep başkalarının hikayelerini dinledik. Japonya ve Avrupa’da kitap alışkanlığını gördük. Artık Gaziantep’in çocuklarıyla kitap okuyan bir nesli inşa edeceğiz. Kitabı seven, sevdiren, daha da önemlisi içinden aldığı bilgiyi özümseyip uygulamalı. Dünyayı hep birlikte cennet yapalım.”

''Sempozyum şüphesiz önemli bir kaynak olacak''

Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep’in her etkinliğinde kendine yakışanı yaptığını söyleyerek, “Kütüphane anlamında birçok yer var. Buranın sunacağı katkılar hem şehir için hem de bakanlığın politikaları için şüphesiz önemli bir kaynak teşkil edecek. Gaziantep’te yürüttüğümüz kitap okuma projesinde asıl yapmak istediğimiz şey, öğretmenlerimizin velilileri ziyaret etmesi, velilerinde her gün belli bir süre çocuklarıyla kitap okuması. Çocuğun öğretmeninde, arkadaşında ve en önemlisi ailede kitap okumayı görmesi gerek. Okullarımız ve kütüphanelerimizde kitaba erişimle ilgili bir sıkıntı kalmadı. Çok sayıda kitabımız var. Her mahallede yürüme mesafesinde ödünç kitap alabilme durumundayız. Bunların daha da artması ve kullanılması gerekiyor.”

''Kütüphaneler sürekli kendini yeniliyor''

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına selamlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Paradigma değişimi için ilk işimiz ‘Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’ idi. Gaziantep, Zeugması, baklavası ile ünlü bir şehir ama kütüphanesiyle de ünlü olmaya başladı. Bakanlık olarak ‘2023 Yılı Kültür Şurası Vizyonu’nda her şehirde müstakil bir çocuk kütüphanesi yapacağız demiştik. Gaziantep’in buna ihtiyacı yok çünkü Fatma Hanım’ın ekibi var. Kütüphaneler bebekle başlayan, hapishanedeki mahkuma kadar hizmet götüren kamusal bir örgütlenmedir. Sadece kitaptan öğrenmiyoruz. Deneyimleyerek, dokunarak, gezerek, bakarak, tasarımlayarak öğreniyoruz artık. Bunun için kütüphaneler değişti. Kütüphaneler sürekli kendini yeniliyor artık. Çocukların geleceğin, gelişimi, değişimi, dönüşümü anlamında mekanlarımızın da kendisini yenilemesi anlamını çağrıştırıyor. Bugün okul ve belediye kütüphanelerinde değişim çok önemli. Bu konudaki mesleki anlamda vizyonerliği geleceğe taşıyabilirsek geleceğimizin aydınlanacağını görüyoruz.”

''Çocuk kütüphanesi örnek oldu''

Sempozyum Koordinatörü Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız çalışmanın oluşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin özverili çalışmasının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Bu sempozyumun ana konusu ve odak noktası çocuklar. Bizde sadece çocuk odaklı işleri kütüphanelerde tek başımıza yapamayacağımız bilinciyle, pedogojik formasyon, okul öncesi hatta çocuğun ulaşabilmesi için sosyoloji ve halkla ilişkiler gibi bütün sosyal bilimleri içinde barındıran çok güzel bir alan. Çocuk kütüphaneciliğinin en güzel temsilcilerinden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu sempozyumu geliştiriyoruz. Bu seneki temamız yerel yönetimlerde çocuk kütüphaneleri. Yerel yönetimlerde çok hızlı karar alındığı için çok önemli yer alıyor. Çocuk kütüphanesi sayısı ve uygulamalarıyla Gaziantep Büyükşehir adeta öncü oldu.”

Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız’ın koordinatörlüğünde düzenlenen sempozyum ulusal ve uluslararası akademisyenler, çocuk edebiyatı yazarları ve çocuk gelişim uzmanlarıyla meslek uzmanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek. Sempozyumda mevcut çalışmalar hakkında sunumlar yapılacak, standartların yükseltilmesi konuları işlenecek, Gaziantep Büyükşehir’in yaptığı çocuk kütüphaneleri ziyaret edilecek.

''Yerel yönetim sorumluluğundaki kütüphaneler ele alınacak''

Sempozyumda yerel yönetim kütüphanelerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, mekân özellikleri, okul öncesi dönem, görev yapan kütüphanecilerin yetkinlikleri, nitelikli hizmet sunumu, nitelikli koleksiyon oluşturma, bilgi okuryazarlığı çalışmaları gibi ana başlıklar konusunun uzmanları tarafından çalışılacak.

Yerel yönetimlerde örnek gösterilen çocuk kütüphanesi uygulamasıyla öncü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve organizasyonunda Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu 2729 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

