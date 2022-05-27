3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu Başkan Şahin Bebek kütüphanesi Projesi'nin müjdesini verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu Başkan Şahin Bebek kütüphanesi Projesi'nin müjdesini verdi

İHA

3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu Başkan Şahin Bebek kütüphanesi Projesi'nin müjdesini verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Üniversitesi iş birliğinde “Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılışında konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bebek Kütüphanesi Projesinin müjdesini verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılışında, yeni “Bebek Kütüphanesi Projesi”nin müjdesini vererek, projenin örnek olacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanları bir araya getiren temel şeyin kitap sevgisi ve muhabbeti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Bugün ülkenin dört bir yanından çocuk kütüphaneleri için düzenlenen sempozyuma gelmek aslında ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Biz sanayi ve gastronomi şehriydik ama artık çocuk dostu, genç dostu, kadın dostu, aile dostu, çevre şehri olma yolundayız. Ama bunun için eğitim, bilim, spor dostu bir şehir olma hedefiyle güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu bir takım işi, yerel kalkınma, Gaziantep modeli. Bu coğrafyada yaşanan savaşlara karşı burayı güvenli liman olması için çalışıyoruz. Bir taraftan da geleceğe dair, cumhuriyetin ikinci yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımıza adaleti, irfanı hikmeti, medeniyet kodlarımızı, bize dair değerleri özümsemeleri, kalbimizi doyurmayı, vicdanımızı genişletmeyi, nasırlaşmış kalpleri yumuşatmamız gerekiyor. Bu çocuklarımızı geleceğe bu şekilde hazırlarsak korkacak hiçbir şeyimiz yok'' dedi.
''Kitap okuyan bir nesli inşa edeceğiz''
Fatma Şahin, çocukların eğitiminin anne karnından başladığını, Büyükşehir Belediyesi olarak yakalanan başarının en büyük sırrının liyakat olduğunun altını çizdi. Şahin konuşmasında şehrin yönetiminde kapsayıcılık ve katılımcılığa da değinerek, konuşmasında bir de müjde verdi:
“İşi ehline verme medeniyetimin talimatı bana. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri ziyaretinde iki talimat veriyor. Gaziantep Lisesi’nin açılması ve şehri planlama. Aynı Abdülhamit Han gibi. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş Veli’nin öğretileriyle ve cumhuriyetin kazanımlarıyla ikinci yüzyılın destanını yazacağız. Bu çocuklar çok önemli. Bu çocuklara adaleti, irfanı, hikmeti, bütün değerleri özümsetebilirsek bunu başaracağız. Şimdi biz bebek kütüphaneleri kuruyoruz. Yeni projemiz bebek kütüphaneleri. Bunu da örnek yapacağız. Çocuklarımıza sporu ve kitap okumayı alıştıracak ve sevdirmeliyiz. Gaziantep Modeli’ni dünya modeli yapana kadar devam edeceğiz. Hep başkalarının hikayelerini dinledik. Japonya ve Avrupa’da kitap alışkanlığını gördük. Artık Gaziantep’in çocuklarıyla kitap okuyan bir nesli inşa edeceğiz. Kitabı seven, sevdiren, daha da önemlisi içinden aldığı bilgiyi özümseyip uygulamalı. Dünyayı hep birlikte cennet yapalım.”
''Sempozyum şüphesiz önemli bir kaynak olacak''
Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep’in her etkinliğinde kendine yakışanı yaptığını söyleyerek, “Kütüphane anlamında birçok yer var. Buranın sunacağı katkılar hem şehir için hem de bakanlığın politikaları için şüphesiz önemli bir kaynak teşkil edecek. Gaziantep’te yürüttüğümüz kitap okuma projesinde asıl yapmak istediğimiz şey, öğretmenlerimizin velilileri ziyaret etmesi, velilerinde her gün belli bir süre çocuklarıyla kitap okuması. Çocuğun öğretmeninde, arkadaşında ve en önemlisi ailede kitap okumayı görmesi gerek. Okullarımız ve kütüphanelerimizde kitaba erişimle ilgili bir sıkıntı kalmadı. Çok sayıda kitabımız var. Her mahallede yürüme mesafesinde ödünç kitap alabilme durumundayız. Bunların daha da artması ve kullanılması gerekiyor.”
''Kütüphaneler sürekli kendini yeniliyor''
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına selamlayarak şu ifadeleri kullandı:
“Paradigma değişimi için ilk işimiz ‘Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı’ idi. Gaziantep, Zeugması, baklavası ile ünlü bir şehir ama kütüphanesiyle de ünlü olmaya başladı. Bakanlık olarak ‘2023 Yılı Kültür Şurası Vizyonu’nda her şehirde müstakil bir çocuk kütüphanesi yapacağız demiştik. Gaziantep’in buna ihtiyacı yok çünkü Fatma Hanım’ın ekibi var. Kütüphaneler bebekle başlayan, hapishanedeki mahkuma kadar hizmet götüren kamusal bir örgütlenmedir. Sadece kitaptan öğrenmiyoruz. Deneyimleyerek, dokunarak, gezerek, bakarak, tasarımlayarak öğreniyoruz artık. Bunun için kütüphaneler değişti. Kütüphaneler sürekli kendini yeniliyor artık. Çocukların geleceğin, gelişimi, değişimi, dönüşümü anlamında mekanlarımızın da kendisini yenilemesi anlamını çağrıştırıyor. Bugün okul ve belediye kütüphanelerinde değişim çok önemli. Bu konudaki mesleki anlamda vizyonerliği geleceğe taşıyabilirsek geleceğimizin aydınlanacağını görüyoruz.”
''Çocuk kütüphanesi örnek oldu''
Sempozyum Koordinatörü Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız çalışmanın oluşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin özverili çalışmasının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:
“Bu sempozyumun ana konusu ve odak noktası çocuklar. Bizde sadece çocuk odaklı işleri kütüphanelerde tek başımıza yapamayacağımız bilinciyle, pedogojik formasyon, okul öncesi hatta çocuğun ulaşabilmesi için sosyoloji ve halkla ilişkiler gibi bütün sosyal bilimleri içinde barındıran çok güzel bir alan. Çocuk kütüphaneciliğinin en güzel temsilcilerinden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu sempozyumu geliştiriyoruz. Bu seneki temamız yerel yönetimlerde çocuk kütüphaneleri. Yerel yönetimlerde çok hızlı karar alındığı için çok önemli yer alıyor. Çocuk kütüphanesi sayısı ve uygulamalarıyla Gaziantep Büyükşehir adeta öncü oldu.”
Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız’ın koordinatörlüğünde düzenlenen sempozyum ulusal ve uluslararası akademisyenler, çocuk edebiyatı yazarları ve çocuk gelişim uzmanlarıyla meslek uzmanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek. Sempozyumda mevcut çalışmalar hakkında sunumlar yapılacak, standartların yükseltilmesi konuları işlenecek, Gaziantep Büyükşehir’in yaptığı çocuk kütüphaneleri ziyaret edilecek.
''Yerel yönetim sorumluluğundaki kütüphaneler ele alınacak''
Sempozyumda yerel yönetim kütüphanelerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, mekân özellikleri, okul öncesi dönem, görev yapan kütüphanecilerin yetkinlikleri, nitelikli hizmet sunumu, nitelikli koleksiyon oluşturma, bilgi okuryazarlığı çalışmaları gibi ana başlıklar konusunun uzmanları tarafından çalışılacak.
Yerel yönetimlerde örnek gösterilen çocuk kütüphanesi uygulamasıyla öncü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve organizasyonunda Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu 2729 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iraklı hastaya Anka'da 2 başarılı operasyon
YEREL HABERLER Iraklı hastaya Anka'da 2 başarılı operasyon
Sarımsak ve firik üreticileri altın için yarıştı En güzel sarımsağı yetiştiren 3 kişi ile en güzel firik pilavını yapan 3 kişi cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın kazandı
YEREL HABERLER Sarımsak ve firik üreticileri altın için yarıştı En ...
Şehitkamil'de parklara yaz bakımı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de parklara yaz bakımı
AK Parti Gaziantep'ten '27 Mayıs' açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep'ten '27 Mayıs' açıklaması
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin ...
Yoğun bakımın önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Yoğun bakımın önemi anlatıldı
Gaziantep´teki geri dönüşüm fabrikasında yangında zarar 7 milyon TL
YEREL HABERLER Gaziantep´teki geri dönüşüm fabrikasında yangında ...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ultra trail koşusu: Yesemek Ultra Trail
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ultra trail koşusu: ...
Lise öğrencilerine temel yaşam desteği verildi Sanko Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof Dr. Ovalı: ''Doğru ve zamanında yapılan müdahaleler hayat kurtarır''
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine temel yaşam desteği verildi Sanko ...
Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele ...
Emniyetin önündeki canlı bomba paniği güvenlik kamerasında: Saldırganın gelişi böyle görüntülendi Korku dolu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Emniyetin önündeki canlı bomba paniği güvenlik ...
Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)
YEREL HABERLER Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)
Gaziantep'teki fabrika yangını 4 saatte kontrol altına alındı Yangına 20 araç ve 50 personelle müdahale edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki fabrika yangını 4 saatte kontrol ...
Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Gaziantep´te geri dönüşüm fabrikasında yangın
Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (4)
YEREL HABERLER Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba ...
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Birecik’te Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin: “Fakültemiz, ülkemizin köklü ve başarılı üniversitelerinde yetişmiş öğretim elemanlarıyla eğitim veriyor”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademisyenleri Birecik’te Tıp ...
“Mavi Marmara” hukuk bağlamında anlatıldı
YEREL HABERLER “Mavi Marmara” hukuk bağlamında anlatıldı
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi “İstiklal savaşı sürecinde antep savunmasının rolü” Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Geçmişini unutan milletlerin geleceğe umutla bakma şansı olmaz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması ...
Şahinbey’den “Sıfır Atık” atağı
YEREL HABERLER Şahinbey’den “Sıfır Atık” atağı
Çimentoyu en estetik kullananlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Çimentoyu en estetik kullananlar ödüllendirildi
Gaziantep'teki saldırganın kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki saldırganın kimliği belirlendi
GAÜN TİKA ile yurt dışına açılıyor
YEREL HABERLER GAÜN TİKA ile yurt dışına açılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.