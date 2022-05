Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi düzenlenen törenle eğitime açıldı Topçuoğlu ailesi eğitme katkı vermeye devam ediyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyası çerçevesinde hayırsever Topçuoğlu ailesi tarafından yaptırılan Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep Valiliğinin başlattığı “100.Yılda 100 Hayırsever” kampanyasına, gönül birliği ile şehrin eğitimine ve geleceğine yatırım yapan hayırsever aileler tarafından destekler tüm hızıyla devam ediyor. Kentin önde gelen hayırsever sanayici Topçuoğlu ailesi tarafından yaptırılan Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.



“Arzu ettiğim bu dileğimi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyorum”

Kendi adına açılan okulun açılışında konuşan Berrin Topçuoğlu, “Bu gurur ve anlamlı günde heyecanımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca arzu ettiğim bu dileğimi “100. Yılda 100 hayırsever” projesini başlatan valime, belediye başkanım ve eşime teşekkür ederim. Çocuklarımın aldıkları eğitimin hayatlarındaki etkisini birinci elden deneyimledim. Buna paralel olarak şehrimizin ve ülkemizin parlak olması adına tüm gençlerin iyi eğitim almasını önemsiyor ve temenni ediyorum. Okulumuzun şehrimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu ise bize bugünleri gösterdiği için Allah’ına şükrettiğini belirterek açılışa katılanlara teşekkür etti.



“İşte Gaziantep modeli budur”

Topçuoğlu ailesinin yaptıkları çalışmalarla şehrin markalaşmasına öncülük ettiğini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Topçuoğlu ailesi, doğumdan ölüme yalnızca okulda değil, hem yaptıkları çalışmalarla uluslararası markalaşma, sanayileşme o vizyonla şehrin sanayi altyapısını kuvvetlendirmede çok büyük öncülük ediyorlar. Artık dünyada bir marka değerlerini arttırmış durumdalar. Bu kuşaktan kuşağa geliyor. 5 kuşak önce dedelerinin dedesi de bu duruşu gösterdiği için bu torunlar yetişiyor. Bu bilinç oluşuyor. İşte Gaziantep modeli budur. Bugün bizim İnayet Topçuoğlu hastanesini yapan ailedir. Bu hastane bugün şehrin göç alan bölgesinde vatandaş memnuniyeti en yüksek olan hastanedir. Rabbimin izniyle bu Gaziantep modelini bir Türkiye modeline, bir dünya modeline dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.



“Topçuoğlu ailesi sağlıktan eğitime şehre önemli katkılar sağlıyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Hem sanayi hem ticaret anlamında saygın ve itibarlı ailesinin sağlıktan eğitime şehre yaptığı katkıları biliyoruz. Gaziantep “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyasıyla şehrin çok ciddi eğitim altyapısındaki eksikliğini giderdi. Tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Berrin Topçuoğlu başta olmak üzere Topçuoğlu ailesine şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Gaziantep, cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımını gerçekleştiriyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Gaziantep, cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımını gerçekleştiriyor. Her hafta açılan bir iki okul bunun göstergesidir. Bu kampanya Türkiye’ye model olmuş önemli bir kampanyadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün açılan bu okul Topçuoğlu ailesine ve Gaziantep’e hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de bu okulun açılışının ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, Topçuoğlu ailesini tebrik etti.



Son 5 yılda 4 bin derslik tamamlandı

Gaziantep’e yapılan eğitim yatırımın 3 milyar liranın üzerinde olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bizim son 5 yılda tamamlanan 4 bin dersliğimiz var. İnşaatı devam eden ve programda olan 6 bin dersliğimiz var. 3 milyar liranın üzerinde olan bu maliyet cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımıdır. Bu şehir, bu aileler birlikte iş yapma kültürüne sahip ve geçmişte yaptıkları gibi bu dönemde de yapmış oldular. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.



“Geçmişte buna benzer çok sayıda eserleri var”

Topçuoğlu ailesinin hem iyi sanayici hem iyi hayırsever hem de iyi dost olduğunu söyleyen Vali Gül, “Topçuoğlu ailesinin çocuklarını kardeşim gibi kendilerini bir akrabam gibi görüyorum. Bu onlarla bizim aramızda oluşan bir bağdır. Hiçbir zaman hayır konusunda fakir fukara konusunda bir dediğimizi iki etmediler. Helal kazanıyorlar. Pandemi döneminde bir sınavdan geçtik. Gülsan Holding bu sınavı en iyi veren firmaların başında yer alıyor. Ben bu ailenin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Vedat bey ve Berrin hanıma bu okul için yine Mustafa Topçuoğlu ile başka bir okulun protokolünü yapmıştık. 100 okulun 3’ünü Topçuoğlu ailesiyle yapmıştık. Geçmişte camileri, hastaneleri, okulları buna benzer çok sayıda eserleri var. Onlara çok teşekkür ederim” sözcüklerine yer verdi.

Yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden Vali Gül, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Biz Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılında 100 hayırsever kampanyasını tamamladık. Şimdi cumhuriyetin yüzüncü yılına giriyoruz. 2023 daha önemlidir. İnşallah 2023’te de 100. yılda 100 hayırsever bulup hep birlikte bu şehrin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

32 derslik ve 380 öğrenci kapasiteli Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi duaların ardından kurdele kesimiyle açıldı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu, Vedat Topçuoğlu’nun eşi Berrin Topçuoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, oda başkanları, Topçuoğlu ailesi ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.