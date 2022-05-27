Saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan çocuk kurtarıldı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te arkadaşlarıyla saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan Suriye uyruklu Vahid Elhallef (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Vahid Elhallef, gizlenmek için çöp kovasına girdi. Küçük çocuk çöp kovasında sıkışınca çığlık attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğu yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Aile, çocuklarını kurtaran ekiplere teşekkür etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2022-05-27 15:13:58



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