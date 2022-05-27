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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşadamı Topçuoğlu deneyimlerini paylaştı

İHA

İşadamı Topçuoğlu deneyimlerini paylaştı

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun il kurul toplantısına katılan duayen iş adamı Mustafa Topçuoğlu, paylaştığı iş ve hayat tecrübeleri ile genç girişimcileri adeta büyüledi.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun (TOBB Gaziantep GGK) “İl Kurulu ve Tecrübe Paylaşımı” toplantısı Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, TOBB Gaziantep GGK İcra Kurulu ve Üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, Gaziantep’te girişimciliğin geliştirilmesi için değer üretmeye çalıştıklarını belirterek bu süreçte kendilerine büyük destek veren GTO ailesine teşekkür etti.
“Gaziantep girişimcilerini temsil etmek büyük bir sorumluluk”
“İcra komitesi olarak, girişimcilikte güçlü bir marka değerine sahip olan Gaziantep’in girişimcilerini temsil ediyor olmak elbette bize büyük sorumluluk verdiğinin farkındayız” diyen Başkan Sarıca, çalışmalarını bu farkındalıkla yaparken en büyük güçlerinin ve destekçilerinin de kurul üyeleri olduğunu söyledi.
2019 yılında yapılan seçimlerin ardından yaşanan pandemi sürecinin, icra kurulu ile il kurulunun bir araya gelmesine pek fırsat vermediğini ifade eden Sarıca, “Bir araya gelemesek de sizlerin desteği ile İcra Kurulu olarak, ilimizde etkin ve dinamik bir genç girişimciler topluluğu oluşturmak hedefimize hizmet edecek bir takım çalışmalar yaptık. Önceliğimiz elbette her zaman gençler Genç beyinler, genç yürekler, genç girişimler yani gençlik neredeyse biz orada olmaya gayret gösterdik” dedi.
“Farkındalık oluşturacak işlere imza attık”
Görevde bulundukları süre içerisinde hayata geçirdikleri projeler ve yürüttükleri çalışmalara değinen TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, “Görevde bulunduğumuz süre içerisinde farkındalık oluşturacak işlere imza attık. Türkiye’nin girişimcilerini Gaziantep’te buluşturan ve iş dünyasının duayenleriyle bir araya getiren G3 Forum’un önemli bir parçası olmak bunlardan birisiydi. Bu süreçte GTO iştiraki GETHAM ile birlikte özel projeleri hayata geçirdik. Bunlardan biri; otomotiv sektörü özelinde girişimcilik projelerinin geliştirildiği kamp konseptinde gerçekleştirdiğimiz AutoMechaton etkinliğiydi. Bir başka özel çalışma da Fikirden Ürüne Proje Pazarı Projesi oldu. Proje çerçevesinde bir yarışma düzenlendi ve 3 ay boyunca fikir veya ürün aşamasında olan projelerden başvurular alındı. 79 başvuru arasından 40 proje sergilenmek için seçildi. Bu projelerden 10'u da destek almaya hak kazandı. Tam olarak Genç Girişimciler Kurulunun vizyon ve misyonu ile örtüşen bir projeydi. Emeği geçen, bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. GETHAM ile bir başka çözüm ortaklığını da pandeminin başında sosyal sorumluluk alanında yaptık. GETHAM tarafından üretilen yüz koruyucu siperliklerden GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinde çalışan personeline bin adet hibe ettik. Projeler dışında çeşitli eğitimler, seminerler, bilgilendirme toplantıları düzenledik. Yürütülen COSME programı hakkında uzmanlar üyelerimizi bilgilendirdi. Yine üyelerimiz için Ekonomist Erkin Şahinöz ile Ekonomi Okuryazarlığı Eğitimi düzenledik. Protokol kuralları ve davranış eğitimi verdik. Ayrıca Facebook İstasyon Gaziantep Bölgesel Merkezinin kurulması için bir çalıştay gerçekleştirdik. Bunların dışında pandemi sürecinde pek çok online seminer düzenledik. ‘Z Kuşağını Anlamak ve Dijital Dönüşüm’, 1500 kişinin ilgiyle izlediği Prof. Dr. Sinan Canan ile ‘Lider Beyin: Zihinleri Yönetmek’ semineri gibi” şeklinde konuştu.
Başkan Sarıca ayrıca TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tensipleriyle verilen, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Komitesi üyeliği görevi için de TOBB Gaziantep GGK ve şehri adına büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi.
“Siz bu şehrin girişimcilik kültürünü temsil ediyorsunuz”
Toplantıda yaptığı konuşmada GTO olarak şehrin başarısının ardındaki iş dünyasını temsil ettiklerini vurgulayan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da, “GTO’nun sesi ne kadar güçlü olursa, üyesinin çözüm ortağı, yol arkadaşı olursa kazanan Gaziantep olur, ülke olur. Genç Girişimciler Kurulu olarak sizler de bu şehrin girişimcilik kültürünü temsil ediyorsunuz. Bu kültürü doğru temsil ettiğiniz sürece şehrimize, şehrimizin geleceğine değer katacaksınız. Mustafa Topçuoğlu gibi kıymetli iş adamlarımızın başarı öykülerini içselleştirip kendi başarı öykülerinizi yazmayı ve sizden sonraki kuşaklara deneyimlerinizi aktarmayı hedeflemelisiniz. Bunu da geçmişten ders alarak, zamanın ruhuna uyumlanarak, geleceğin ayak seslerini duyarak yapmalısınız. Sizin Gaziantep girişimcilik ekosisteminin gelişimi için atacağınız her sağlam adımda, genç yüreklerinizi ortaya koyacağınız her işte bizim de yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.
Topçuoğlu’nun tecrübe paylaşımı büyük bir ilgiyle takip edildi
Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen duayen iş adamı, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, paylaştığı iş ve hayat tecrübeleriyle genç girişimcileri adeta hayran bıraktı.
80 yılı aşkın bir ticari geçmişleri olduğunu söyleyen Topçuoğlu, bugünlere çok uzun bir yolculuk sonrası ulaştıklarını ve hiçbir başarının kolay yollardan elde edilemediğini belirterek başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.
“Her aile şirketinin bir anayasası olmalı”
Topçuoğlu, “Bugün firmalarımızın büyük çoğunluğu aile şirketi. Aile şirketlerinin devamlılığı için en önemli faktör kurumsallaşma. Şirket yönetimlerinde aile bireylerinin yanı sıra konunun uzmanları ve profesyonellerin görev alması ve yönetimde bulunan aile bireylerinin profesyonellere doğru yaklaşımı çok önemlidir. Her aile şirketinin kendi anayasası olması lazım Bu anayasada bireylerin yetki sınırlarının doğru çizilmesi, verilen görevler ve diğer konular çok önemli. Gelecek dönemlerde çıkabilecek aile içi çatışmaların önlenmesi için bu anayasanın detaylandırılarak yazılması ve bütün aile bireylerinin onaylaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Girişimci olmak için risk almak gerek”
Mustafa Topçuoğlu, “Girişimci olmak için, iyi analiz edip, risk almak lazım. Yenilik çok önemlidir. Öngörülebilen riskler alınabilir. Hep bir B planı olmalı. Gülsan olarak bir işe girdiğimiz de; analiz ederiz, uluslararası piyasaları inceleriz. Bir sektöre gireceksek ve yeni bir iş yapacaksak çok ciddi bir şekilde analizini yaparız. Her işte mutlaka bir risk var. Alabileceğimiz kadar da risk alırız. Elbette bunun bir maliyeti olur Risk almadan da girişimci olunmaz” ifadelerine yer verdi.
“Ticareti bilen bir aileden geldim”
Ticareti bilen aileden geldiğini vurgulayan Topçuoğlu, “Kişilik, hayata bakış açısı, adalet duygusu ve işin doğru yapana verilmesini daha küçük yaşlarda babamdan öğrendim. Ticareti bilen bir aileden geldiğim için daha çocuk yaşlarda ticaret algısı bende gelişmişti. Başarıya giden yolun olmazsa olmazı iyi bir dinleyici olmakla başlar. Örnek vermem gerekirse; Evde tatlı yaparken teyzeme, ‘Tatlıyı yap, satalım’ derdim. İlk ticaretim çocukken başlamıştı; O zamanlar, komşumuzla aynı gazeteyi okurduk. Komşu sabah gazeteyi alır okur, bende komşu gazeteyi okuduktan sonra ondan düşük fiyata satın alır öğlen vakti babama normal fiyata satardım. İlk para kazanmam bu şekilde başlamıştı” sözcüklerini kullandı.
“Kalite, şirketin omuriliğidir”
Topçuoğlu, “Önce aile bağlarının güçlü olması gerek. Şirkette bir kurum kültürü olmalı. Herkes kurum kültürü ile hareket etmeli. Güçlü bir ekibiniz olacak ve takım ruhu ile hareket edeceksiniz. Kurumsallaşma çok önemli. Bütün bunları yapsanız bile eğer doğru kalitede üretim yapamazsanız bir anlamı kalmaz. Kalite sistemi, bir şirketin omuriliğidir. Bunları sağlarsanız piyasada sürekli büyürsünüz” dedi.
“Şehre karşı sorumluluklarımız var”
Bu şehre karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, “Biz bunları Gaziantep'te başardık. Gaziantep'in katkısı ile başardık. Demek ki bu şehre karşı sorumluluklarımız var. Bu anlamda da Naci Topçuoğlu MYO, İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Otomotiv Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Mesleki Dış Ticaret Anadolu Lisesi, Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi ve Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi Mustafa Topçuoğlu Cami ve Ali Topçuoğlu Cami'sini yaptırdık. Kilis’e de bazı eserler kazandırdık. Topçuoğlu ailesi olarak geçtiğimiz yıl Gaziantep Valiliği üç okul daha yaptırmak için protokol imzaladık. Paylaşım kültürümüzün bir gereği olarak da çalışanlarımızın üniversitede okuyan çocuklarına burs veriyoruz” şeklinde konuştu.
“İş hayatında başarının sırları”
İş hayatında başarılı olmanın sırlarını paylaşan Mustafa Topçuoğlu, “Detaylara önem verin, uyumlu olun. Meraklıfark oluşturan ve vizyon sahibi olun Yaptığınız işte mutlaka bir fark, değer katın. Zor Günlerde maddi manevi insanların yanında olun, o gün verilen destek mutlaka size olumlu yansır. Sivil toplum örgütlerinde aktif olun. Her şeyi olumsuz düşünen kişilerle arkadaşlık etmeyin. Eşinizi doğru seçin Aile içi huzur çok önemli. Aile huzuru olan kişilerin işteki başarısı çok yüksek olur. İşiniz tutkunuz olsun. Birinci önceliğiniz para kazanmak olmasın. Başarılı olursanız zaten para da gelecektir. Bakmakla görmek farklı şeyler, başarı detaylarda gizlidir. Mesleğinizle ilgili yenilikler ve trendleri takip edin. Mücadele edin, Kendinize güvenin. Bunun için; işinizi sevmek, tutkulu olmak, başarı odaklı çalışmak ve en önemlisi ekip ruhu oluşturmak gerekli. Hayatın içinde olun, hayatın gerçeklerini öğrenin, yüzde 50 tarafınız eğitimli yüzde 50 sokak çocuğu olun, piyasanın gerçeklerini öğrenin. Mutlaka İngilizceyi çok iyi derecede öğrenin, işinizde iyi olmak istiyorsanız bu olmazsa olmazdır. Hayatın kendisi mücadeledir asla vazgeçmeyin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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