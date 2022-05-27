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Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü

DHA

Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü


MALATYA,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli´nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. 
Pençe-Kilit Operasyonu'nda, salı günü teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25) şehit düştü. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bugün şehidin Yaka Mahallesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonu baba Cevat Tekedereli´ye verdi. 
27 MAYIS VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, "Rabbim rahmet eylesin. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın. Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan´ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirdik. Birazdan 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin" diye konuştu. 
Şehit babası Cevat Tekedereli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 5 çocuğunu da vatan için yetiştirdiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep MALATYA,(DHA)
2022-05-27 17:07:40

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