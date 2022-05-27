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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GESİAD’dan GAGİAD’a ziyaret

İHA

GESİAD’dan GAGİAD’a ziyaret

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve yönetimini dernek merkezinde ziyaret etti.
Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) yönetimi Gaziantep’e gerçekleştirdikleri ziyaretler çerçevesinde GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Her iki dernek üyelerinin ve yönetim kurulunun katıldığı toplantı, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in açılış konuşmasıyla başladı. STK’ların şehrin tanıtımına katkı sağlamak, kültürel ve ekonomik değerlerine sahip çıkmak, birlik beraberliğini güçlendirmek gibi misyonları bulunduğunu belirten Başkan Koçer; “Sivil Toplum Kuruluşları olarak birlik, beraberlik ve güç birliği içerisinde olmak hepimizin nihai hedefi. Bu bağlamda STK’lar arasında gerçekleşen ziyaretleri iş birliği ve dostlukların pekişmesi açısından çok anlamlı ve önemli buluyorum. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak her zaman ülkemize yapılacak tüm projelerin takipçisi ve destekçisi oluyoruz. Hem Gaziantep hem de Bursa ülkemizin en önemli sanayi şehirleridir. Gaziantep, nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydederek 927 milyon 172 bin dolara ulaşmış olup; ocaknisan dönemindeki rakamların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,82 artışla 3 milyar 573 milyon 557 bin dolar olmuştur. Gaziantep üretim tecrübesi ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehirdir. Ülkemizin kalkınma sürecinde sosyoekonomik değişimlerini içinde barındıran ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Gazi şehrimiz, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Geçmişte İpekyolu üzerinde yer alan Bursa’da sahip olduğu stratejik konumu ve katma değerli üretimiyle her zaman önemli bir cazibe ve ticaret kenti olmuştur. Güçlü imalat sanayileri ve ihracat potansiyelleri ile Bursa ve Gaziantep arasındaki işbirliği ve ortak çalışmaların ülkemize önemli katkıları olacağına inanıyor, sizleri Gaziantep’te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu. GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ise; derneklerinin, amacı, yapmış oldukları faaliyetler ve üye profili ilgili bilgi vererek; birlik ve beraber olmanın kurumları ve toplumları daha güçlü kılacağını söyledi.
Her iki dernek üyelerinin tanışıp, fikir alışverişinde bulunduğu ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya’nın adına dikilen fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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