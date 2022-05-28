Gaziantep sanayi üretiminde 130 üründe lider Gaziantep, “Sanayinin Liderleri” listesinde 341 ürün ile 8. sırada yer aldı

Gaziantep, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı esas alınarak hazırlanan “Sanayinin Liderleri” listesinde 130 üründe birinci, 117 üründe ikinci ve 94 üründe ise üçüncü olmak üzere 341 ürün ile 8’inci sırada yer aldı.

TOBB tarafından yapılan “Sanayinin Liderleri” araştırmasında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 90 binden fazla üreticinin 4 bin farklı ürününe dair üretim kapasiteleri incelendi. 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörlerin belirlendiği araştırmaya göre 2021 yılında 4 bin ürünün yüzde 62’sinde üretim kapasitesi arttı.

Gaziantep’ten üç kategoride de en fazla tekstil, gıda, deri ürünleri, plastik ve makinemetal sektörlerinden ürünler yer aldı. “Birincilik” kategorisinde Gaziantep’ten 42 tekstil, 20 gıda, 18 plastik ve kimyevi ürünler, 15 makinemetal ürünü listeye girdi. “İkincilik” kategorisinde 25 plastik ve kimyevi ürünler, 24 tekstil, 22 gıda, 21 makinemetal ürünü listede yer aldı. “Üçüncülük” kategorisinde 28 makinemetal, 21 gıda, 17 tekstil, 10 plastik ve kimyevi ürünler listeye girdi. Gaziantep’ten “Sanayinin Liderleri” listesine giren tekstil, gıda, plastik ve makinemetal sektörlerinden ürünleri sırasıyla ayakkabı ve deri sanayi ürünleri, sağlık ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, mobilya, matbaa ve medikal ürünler takip etti.

Gelişen sanayisi ve yükselen ihracatı ile ülke ekonomisinin kalkınmasına ve büyümesine büyük katkılar sağlayan Gaziantep’in üreten güçlü firmalarının her geçen gün yeni başarılara imza attığını söyleyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in 341 ürün ile listede yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

“Firmalarımızın yıllarca büyük bir özen ve özveri ile sürdürdükleri çalışmalar kendilerini ve şehrimizi hak ettiği konuma ve başarıya ulaştırmıştır. Elde edilen bu başarılar özellikle son yıllarda daha da görünür olmuştur” diyen Ünverdi, şunları kaydetti: “Gaziantep Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin global pazarda rekabet gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha büyük katkılar sağlayabilmeleri hedefiyle tüm sektörlerimize ve firmalarımıza özellikle hayata geçirdiğimiz projeler yoluyla destek sunmaya devam ediyoruz. Şehrimizde üretimi ve ihracatı ile bu potansiyele sahip çok sayıda firma var. Bu nedenle önümüzdeki süreçte “Sanayinin Liderleri” listesine şehrimizden çok daha fazla sayıda ürünün yer alacağından kuşkumuz yok. Gaziantep’te özellikle son dönemde yapılan yatırımların hiç kimsenin girmediği iş kollarında yapılıyor olması da mutluluk verici olup, bu da komşularımızla rekabet değil dünya ile rekabetin yolunu açıyor. Önce pandemi ardından küresel ekonomide baş gösteren tüm sıkıntılara rağmen başarı grafiğini yükselten, her koşulda üretmeye, istihdam yapmaya ve ekonomimizi kalkındırmaya devam eden firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

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