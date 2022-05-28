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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor Eda ve Erman kardeşler, Avrupa şampiyonu oldu Milli karateciler, final müsabakalarına 2 altın madalya ile başladı

İHA

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor Eda ve Erman kardeşler, Avrupa şampiyonu oldu Milli karateciler, final müsabakalarına 2 altın madalya ile başladı

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te final müsabakalarıyla devam ediyor. Final için tatamiye çıkan kadın kumitede milli sporcu Eda Eltemur ile erkek kumitede tatamiye çıkan kardeşi Erman Eltemur, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 3. gününde final müsabakalarıyla sürüyor. Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 8 altın ve 2 bronz madalya için tatamiye çıkacak.

İlk altın madalya Eda’dan geldi
Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda Eltemur, finalde Slovakyalı Kopunova'yla karşılaştı. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eltemur, Kopunova'yı 20’lık skorla geçerek altın madalya kazandı. Maçta gösterdiği etkili oyunla rakibini 20’lık skorla deviren milli sporcu, müsabakayı kazanarak milli takıma şampiyonadaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Ağabey kardeş Avrupa şampiyonu oldu
Erkek kumite 78 kilo finali için tatamiye çıkan Erman Eltemur ise İngiliz sporcu Wilkins Brandon Brian ile karşılaştı. Rakibini 31 ile geçen milli sporcu, mücadeleyi kazanarak kız kardeşi Eda Eltemur gibi Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Eda: "Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştım"
Madalya töreninin ardından konuşan milli sporcu Eda Eltemur, şampiyonluğu beklediğini ve sahaya inanarak çıktığını söyledi. Geçen yıl payı kaçırdığı Avrupa şampiyonluğunu bu yıl kazandığını aktaran Eltemur, "Umarım devam eder bu başarılar. Geçtiğimiz yıl da yine ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım ve başarılarımın devamının geleceğini düşünüyorum" dedi.

Erman: "Çok çalıştık, nasip oldu"
Avrupa şampiyonu olan Erman Eltemur ise çok mutlu ve sevinçli olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. 2022 Avrupa Şampiyonluğunu kendi ülkemizde kendi seyircimizin önünde kazandık. Altın madalya almak nasip oldu. Başta babama ve hocama teşekkür ediyorum. Kardeşim de altın madalya aldı ve şampiyon oldu. Çok çalıştık. Nasip oldu. Sürekli altınlarla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliler derece için yarışacak
Şampiyonada ferdi katada Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu da final için tatamiye çıkacak. Erkek takım katada ise Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş altın madalya için mücadele edecek. Kumitede Serap Özçelik, Eray Şamdan ve Burak Uygur gösterdikleri performansla finalde altın madalya için ter dökecek. 84 kilodaki sporcu Murat Öz de yine 3'üncülük için tatemiye çıkacak.
Üç gün önce başlayan şampiyona 29 Mayıs'ta sona erecek.

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