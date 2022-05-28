Eltemur kardeşlerden çifte şampiyonluk



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'te başlayan 57'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası final müsabakaları ile devam ediyor.

Düzenlenen final müsabakalarında 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakyalı rakibi Miroslava Kopunova'yı 2-0 mağlup edip altın madalya kazanırken, ağabeyi Erman Eltemur ise İngiliz rakibi -Wılkıns Brandon Brıan'ı 4-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

57'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te devam ediyor. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başlayan ve 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan şampiyonada, final müsabakaları ilgi ile takip ediliyor.

Şampiyona da Erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazanırken, kadın kumite 68 kilo finalinde ise milli sporcu olan kardeşi Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

EDA ELTEMUR: GEÇTİĞİMİZ YIL ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRMIŞTIM

Eda Eltemur, sahaya inanarak çıktığını ve geçen yıl kıl payı ile kaçırdığı şampiyonluğu bu yıl kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Şampiyonluk için uzun süre çalıştığını dile getiren Eltemur, "Beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak sahaya çıktım. Geçen yıl kıl payı geçen Avrupa şampiyonluğunu bu yıl kazandım. Umarım devam eder bu başarılar. Geçtiğimiz yıl da yine ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım ve başarılarımın devamının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

ERMAN ELTEMUR: UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİM BİR ŞAMPİYONLUKTU

Erman Eltemur ise uzun yıllardır beklediği şampiyonluğu kendi ülkesinde ve seyircisinin önünde kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonluk başarılarının sportif çalışmaları ile devam edeceğini söyleyen Eltemur, "Çok mutluyum çok sevinçliyim. Uzun yıllardır bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. 2022 Avrupa şampiyonluğunu kendi ülkemizde kendi seyircimizin önünde kazandık. Altın madalya almak nasip oldu. Desek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta babama ve hocama teşekkür ediyorum. Kardeşim de altın madalya aldı ve şampiyon oldu. Çok çalıştık. Nasip oldu. Sürekli altınlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçlardan görüntü

Erman Eltemur ile röp.

Eda Eltemur röp.

Ailesi ile sevinçi

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-05-28 15:11:39



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